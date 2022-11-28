В воскресенье, 27 ноября, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли убит 59-летний мужчина. По подозрению в убийстве на месте инцидента был задержан 58-летний мужчина. Во вторник, 29 ноября, суд взял подозреваемого под стражу.
Подозреваемый в убийстве сам сдал себя в полицию
Подозреваемый сам сообщил о тяжком преступлении в Центр тревоги, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, в Кивиыли в процессе распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, и 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего острым предметом, в результате чего тот на месте скончался от полученных ранений», – сообщила руководитель следственной группы Йыхвиского полицейского участка Александра Мюрсеп.
«Мотив и другие обстоятельства этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», — добавила Мюрсеп.
Во вторник, 29 ноября, полиция сообщила, что подозреваемого взяли под стражу.
Окружной прокурор Лийна Пикмаа заявила, что учитывая доказательства, собранные за последние два дня, прокуратура посчитала единственным верным решением арестовать подозреваемого в столь тяжком преступлении. «Я рада, что суд поддержал ходатайство обвинения и заключил подозреваемого под стражу на два месяца», – добавила Пикмаа.