Подозреваемый в убийстве сам сдал себя в полицию

Подозреваемый сам сообщил о тяжком преступлении в Центр тревоги, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, в Кивиыли в процессе распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, и 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего острым предметом, в результате чего тот на месте скончался от полученных ранений», – сообщила руководитель следственной группы Йыхвиского полицейского участка Александра Мюрсеп.

«Мотив и другие обстоятельства этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», — добавила Мюрсеп.

Во вторник, 29 ноября, полиция сообщила, что подозреваемого взяли под стражу.