Хотя министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») уже получил отрицательный ответ от других членов правительства, он по-прежнему настаивает: пограничный контроль в Шенгенской зоне должен быть восстановлен. Это уже сделали несколько стран-членов Европейского союза, и Латвия, например, тоже хочет этого.
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Рейнсалу не сдается: шенгенский пограничный контроль хорошо бы частично восстановить
Рейнсалу не сдается: шенгенский пограничный контроль хорошо бы частично восстановить
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