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Рейнсалу не сдается: шенгенский пограничный контроль хорошо бы частично восстановить

Лоора-Элизабет Ломп
Рейнсалу не сдается: шенгенский пограничный контроль хорошо бы частично восстановить
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Министр иностранных дел обеспокоен новой волной военных беженцев. По его мнению, на всякий случай следует восстановить пограничный контроль, а беженцев обязать уведомлять о прибытии.
Министр иностранных дел обеспокоен новой волной военных беженцев. По его мнению, на всякий случай следует восстановить пограничный контроль, а беженцев обязать уведомлять о прибытии. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Хотя министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») уже получил отрицательный ответ от других членов правительства, он по-прежнему настаивает: пограничный контроль в Шенгенской зоне должен быть восстановлен. Это уже сделали несколько стран-членов Европейского союза, и Латвия, например, тоже хочет этого.

Рейнсалу сообщил Postimees, что предложение начать проверки на южной границе Эстонии уже полтора месяца находится в правительстве. «Мы должны иметь четкое представление о том, кто у нас в стране – сколько украинских военных беженцев или граждан Российской Федерации. Тех, у кого нет постоянного вида на жительство, – пояснил министр. – Мне часто говорят в качестве контраргумента, что это будет прецедентом в Европе, но этот аргумент несостоятельно. Еще входя в состав предыдущего кабинета правительства я представил список государств-членов Евросоюза, которые – хотя формально и по разным причинам – восстановили временный пограничный контроль: Дания, Норвегия, Австрия, Франция и Швеция».

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