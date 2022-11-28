Рейнсалу не сдается: шенгенский пограничный контроль хорошо бы частично восстановить

Рейнсалу сообщил Postimees, что предложение начать проверки на южной границе Эстонии уже полтора месяца находится в правительстве. «Мы должны иметь четкое представление о том, кто у нас в стране – сколько украинских военных беженцев или граждан Российской Федерации. Тех, у кого нет постоянного вида на жительство, – пояснил министр. – Мне часто говорят в качестве контраргумента, что это будет прецедентом в Европе, но этот аргумент несостоятельно. Еще входя в состав предыдущего кабинета правительства я представил список государств-членов Евросоюза, которые – хотя формально и по разным причинам – восстановили временный пограничный контроль: Дания, Норвегия, Австрия, Франция и Швеция».