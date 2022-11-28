Мэр Таллинна провел тренировку для горожан

Инициатор традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт рассказал, что мероприятие подарило множество положительных эмоций. «Было здорово провести тренировку и вместе с другими спортсменами помочь людям зарядиться энергией на весь день», - поделился Кылварт.

В пятницу утром, 25 ноября, на таллиннских спортивных базах прошли бесплатные тренировки, позитивную, энергичную программу провели представительская команда Таллинна по баскетболу BC Kalev/Cramo, лучший спортсмен столицы Отть Кийвикас и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Занятия прошли в трех спортхоллах: Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле и спортхолле «Калев». Также можно было посетить бесплатные занятия в трех городских центрах зимнего плавания: Ныммеском, Пиритаском и в бассейне фестиваля Iceswim в Старом порту.

Наибольшее число участников – 210 человек – посетили энергичную тренировку в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, которую провел мэр Михаил Кылварт. В Сылеском спортивном центре занятие под руководством Оття Кийвикаса посетили 85 любителей спорта, а тренировку в спортхолле «Калев», которую провели спортсмены баскетбольной команды BC Kalev/Cramo, посетили 70 горожан. В общей сложности в акции приняли участие 583 человека. На занятия зимним плаванием пришли 218 человек, почти для половины из них это был первый опыт плавания в холодной воде. Участники спортивного утренника получили в подарок абонемент на бесплатное посещение спортивных центров до конца года.

В занятии «Спортивная минутка» приняли участие 92 учебных заведения, среди них 71 детский сад и 22 школы. Ученикам класса или воспитанникам группы детского сада в рамках спортивного утренника нужно было на протяжении минуты вместе проделать комплекс упражнений, сотрудники учреждения фотографировали занятие, чтобы передать снимки организаторам конкурса. В общей сложности была прислана 331 фотография, из них 221 – из детских садов и 110 – из школ. Среди участников были разыграны бесплатные билеты в ледовый холл «Тондираба».