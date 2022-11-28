Прошедший в восьмой раз спортивный утренник в прошлую пятницу собрал в столичных спортхоллах и центрах зимнего плавания около 600 любителей спорта.
Мэр Таллинна провел тренировку для горожан
Инициатор традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт рассказал, что мероприятие подарило множество положительных эмоций. «Было здорово провести тренировку и вместе с другими спортсменами помочь людям зарядиться энергией на весь день», - поделился Кылварт.
В пятницу утром, 25 ноября, на таллиннских спортивных базах прошли бесплатные тренировки, позитивную, энергичную программу провели представительская команда Таллинна по баскетболу BC Kalev/Cramo, лучший спортсмен столицы Отть Кийвикас и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Занятия прошли в трех спортхоллах: Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле и спортхолле «Калев». Также можно было посетить бесплатные занятия в трех городских центрах зимнего плавания: Ныммеском, Пиритаском и в бассейне фестиваля Iceswim в Старом порту.
Наибольшее число участников – 210 человек – посетили энергичную тренировку в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, которую провел мэр Михаил Кылварт. В Сылеском спортивном центре занятие под руководством Оття Кийвикаса посетили 85 любителей спорта, а тренировку в спортхолле «Калев», которую провели спортсмены баскетбольной команды BC Kalev/Cramo, посетили 70 горожан. В общей сложности в акции приняли участие 583 человека. На занятия зимним плаванием пришли 218 человек, почти для половины из них это был первый опыт плавания в холодной воде. Участники спортивного утренника получили в подарок абонемент на бесплатное посещение спортивных центров до конца года.
В занятии «Спортивная минутка» приняли участие 92 учебных заведения, среди них 71 детский сад и 22 школы. Ученикам класса или воспитанникам группы детского сада в рамках спортивного утренника нужно было на протяжении минуты вместе проделать комплекс упражнений, сотрудники учреждения фотографировали занятие, чтобы передать снимки организаторам конкурса. В общей сложности была прислана 331 фотография, из них 221 – из детских садов и 110 – из школ. Среди участников были разыграны бесплатные билеты в ледовый холл «Тондираба».
Спортивный утренник впервые состоялся в 2015 году и с тех пор каждый год приглашает горожан к активному движению. Целью мероприятия является напомнить людям, что движение всегда важно, и даже в темное зимнее время для этого есть возможности.