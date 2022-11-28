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Из-за аварийных работ на Мустамяэ-теэ будут перекрыты две полосы движения

rus.postimees.ee
Из-за аварийных работ на Мустамяэ-теэ будут перекрыты две полосы движения
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Аварийные работы на водопроводе. Фото иллюстративное.
Аварийные работы на водопроводе. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В Таллинне ведутся аварийные работы на водопроводе у дома 161 на Мустамяэ-теэ, из-за чего закрыты одна полоса движения в город и одна полоса на выезде из города, сообщает Tallinna Vesi.

Аварийные работы начнутся 28.11.2022 в 15:30. Предположительно работы завершатся 30.11.2022 в 15:00.

Tallinna Vesi просит автомобилистов следовать временным дорожным знакам и, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.

Компания приносит извинения за причиненные неудобства.

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