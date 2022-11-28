В Таллинне ведутся аварийные работы на водопроводе у дома 161 на Мустамяэ-теэ, из-за чего закрыты одна полоса движения в город и одна полоса на выезде из города, сообщает Tallinna Vesi.
Из-за аварийных работ на Мустамяэ-теэ будут перекрыты две полосы движения
Из-за аварийных работ на Мустамяэ-теэ будут перекрыты две полосы движения
Аварийные работы начнутся 28.11.2022 в 15:30. Предположительно работы завершатся 30.11.2022 в 15:00.
Tallinna Vesi просит автомобилистов следовать временным дорожным знакам и, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.
Компания приносит извинения за причиненные неудобства.