К концу недели похолодает до -18 градусов

Вечер среды будет облачным. Во многих местах пройдет снег, на островах мокрый снег или дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до -6, на островах от -2 до +2 градусов. Погода днем ​​пасмурная. Во многих местах пройдет снег, на островах мокрый снег или дождь. Вечером вероятность дождя уменьшается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до -4 градусов, на побережье островов будет до +3 градусов.

Вечер четверга будет облачным. Временами небольшой снег, на островах также мокрый снег. Дуют юго-восточные и восточные ветры, на северном побережье южный ветер 1-7 метров в секунду. Температура воздуха от -3 до -9, местами -12 градусов, на островах -2 до +1 градуса. Днем будет облачно с прояснениями. В целом, на островах будет немного снега, мокрого снега или дождя. К вечеру, начиная с юго-востока Эстонии, облачность станет ниже. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до -7 градусов, на берегах островов будет до +2 градусов.

В пятницу вечером переменная облачность. Ночью на островах периодически будет идти снег или мокрый снег. Восточный ветер дует со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от -5 до -11 градусов в Западной Эстонии, от -11 до -15 градусов в Восточной Эстонии, вероятно опустится до -18 градусов, температура воздуха на побережье островов иногда около 0 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду.