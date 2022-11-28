К 1 декабря с большинства велосипедных дорожек Таллинна будут убраны разделительные столбики – это позволит обеспечить беспрепятственную уборку снега и возможность использования велосипедных дорожек в зимних условиях.
С велосипедных полос демонтируют разделительные столбики
«Установленные для обозначения велосипедных дорожек столбики существенно повышают безопасность горожан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. Мы хотим, чтобы велосипедными дорожками можно было пользоваться и в зимний период, и с помощью новых договоров на обслуживание улиц мы повысим качество очистки велосипедных дорожек. Для обеспечения надлежащего качества обслуживания велосипедных дорожек Таллиннский департамент транспорта к 1 декабря демонтирует около двух третей разделительных столбиков – главным образом на участках, где дорожки очень узкие, вследствие чего их невозможно очищать с помощью техники, а также осуществлять вывоз снега», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Разделительные столбики останутся там, где ширина велосипедной дорожки составляет по меньшей мере два метра – например, на Нарвском шоссе, Раннамяэ-теэ и улице Петроолеуми.
В целях повышения качества обслуживания улиц Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел конкурс для поиска партнеров по обслуживанию магистральных дорог и сооружений, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых зон на ближайшие семь лет. Помимо этого, вступающие в силу 1 декабря договоры позволят повысить качество зимнего содержания дорог за счет более коротких циклов обслуживания интенсивно используемых пешеходных дорожек, тротуаров и велодорожек, а также уточняя перечень улиц, с которых необходимо вывозить снег.
Со вступлением в силу новых договоров очистка примерно 37% обслуживаемых тротуаров, а также пешеходных и велосипедных дорожек, будет осуществляться на основании сокращенного цикла обслуживания. В промежутке с 6.00 до 22.00 для уборки снега и противогололедной обработки предусматривается 4 часа (ранее – 8 часов). Тротуары, а также пешеходные и велосипедные дорожки с сокращенным циклом обслуживания расположены по всему городу и возле наиболее интенсивно используемых остановок общественного транспорта.
Часть снега неизбежно попадает на велосипедные полосы при расчистке дорог в условиях снегопада и при уборке примыкающей к ним частной территории. Для уборки снега с водосточных желобов предусмотрено 24 часа. Это обеспечивает отвод воды через ливневки и помогает предотвратить образование луж в условиях плюсовой температуры. Эффективная работа системы ливневой канализации уменьшает возможность гололеда, защищая дорожное покрытие и повышая безопасность движения.