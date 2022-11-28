С велосипедных полос демонтируют разделительные столбики

«Установленные для обозначения велосипедных дорожек столбики существенно повышают безопасность горожан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. Мы хотим, чтобы велосипедными дорожками можно было пользоваться и в зимний период, и с помощью новых договоров на обслуживание улиц мы повысим качество очистки велосипедных дорожек. Для обеспечения надлежащего качества обслуживания велосипедных дорожек Таллиннский департамент транспорта к 1 декабря демонтирует около двух третей разделительных столбиков – главным образом на участках, где дорожки очень узкие, вследствие чего их невозможно очищать с помощью техники, а также осуществлять вывоз снега», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Разделительные столбики останутся там, где ширина велосипедной дорожки составляет по меньшей мере два метра – например, на Нарвском шоссе, Раннамяэ-теэ и улице Петроолеуми.

В целях повышения качества обслуживания улиц Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел конкурс для поиска партнеров по обслуживанию магистральных дорог и сооружений, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых зон на ближайшие семь лет. Помимо этого, вступающие в силу 1 декабря договоры позволят повысить качество зимнего содержания дорог за счет более коротких циклов обслуживания интенсивно используемых пешеходных дорожек, тротуаров и велодорожек, а также уточняя перечень улиц, с которых необходимо вывозить снег.

Со вступлением в силу новых договоров очистка примерно 37% обслуживаемых тротуаров, а также пешеходных и велосипедных дорожек, будет осуществляться на основании сокращенного цикла обслуживания. В промежутке с 6.00 до 22.00 для уборки снега и противогололедной обработки предусматривается 4 часа (ранее – 8 часов). Тротуары, а также пешеходные и велосипедные дорожки с сокращенным циклом обслуживания расположены по всему городу и возле наиболее интенсивно используемых остановок общественного транспорта.