Гражданин Эстонии пытался провезти в Россию сотни пуль

Фуру остановили на таможенном посту Ивангород. В ней нашли коробку с десятью упаковками, в которой находились изделия из металла бутылочной формы.

«По внешнему виду и надписям на упаковках на иностранном языке обнаруженный товар, предположительно, является пулями для охотничьего ружья калибром 9,3 мм. Всего 500 штук, общим весом 9,6 кг, производство Швеции», – сообщили таможенники.

Товары не были задекларированы. Водитель пояснил, что его попросили доставить пули в Петербург за вознаграждение.