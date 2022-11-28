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Гражданин Эстонии пытался провезти в Россию сотни пуль

Интерфакс/BNS
Гражданин Эстонии пытался провезти в Россию сотни пуль
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Погранпункт Ивангорода.
Погранпункт Ивангорода. Фото: Ilja Smirnov

Несколько сотен пуль обнаружили сотрудники Кингисеппской таможни (Ленинградская область) в грузовом автомобиле гражданина Эстонии, сообщила т в понедельник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Фуру остановили на таможенном посту Ивангород. В ней нашли коробку с десятью упаковками, в которой находились изделия из металла бутылочной формы.

«По внешнему виду и надписям на упаковках на иностранном языке обнаруженный товар, предположительно, является пулями для охотничьего ружья калибром 9,3 мм. Всего 500 штук, общим весом 9,6 кг, производство Швеции», – сообщили таможенники.

Товары не были задекларированы. Водитель пояснил, что его попросили доставить пули в Петербург за вознаграждение.

В отношении эстонца возбуждено дело об административном правонарушении.

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