Старшие офицеры, недовольные тем, что солдаты, служащие в Тапа, часто прибывали в казармы по вечерам слишком поздно, всего несколькими днями ранее, то есть 3 мая, ввели ночной комендантский час. Подполковник Руперт Стритфилд, командир Королевского валлийского батальона, продлил ночной комендантский час, перенеся его начало с 22:30 на 21:00, чтобы защитить репутацию боевой группы, особенно в условиях продолжающейся войны на Украине.

Стритфилд осудил 31-летнего офицера разведки в упрощенном порядке и оштрафовал его на сумму в размере его трехдневной заработной платы. Ширер подал апелляцию, которая была отклонена военным судом Булфорда в Уилтшире. Суду потребовалось всего 20 минут, чтобы утвердить решение Стритфилда.

Капитан Джеймс Ширер сказал суду, что он не знал, что время прибытия в казармы изменилось, потому что на той неделе он проходил курс обучения использования бронетехники.

Майор Мэтью Иксер свидетельствовал в суде, что Ширер, как и все остальные, имел свободный доступ к приказам, которые размещались как в Интернете, так и в печатном виде в казармах. Иксер сообщил суду, что ранее на той неделе было собрание, на котором Стритфилд сделал военнослужащим выговор и установил более раннее ограничение, и что Ширер также присутствовал на собрании.

«Он был очень рассержен, все его внимательно слушали», – пояснил он.

Суд поддержал решение Стритфилда. Судья Джейн Ингленд сказала Ширеру: «Мы считаем, что комендантский час в 21:00 был постоянным приказом, и вы должны были знать об этом».