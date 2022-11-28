Центристская партия приняла в свои ряды жестокую преступницу

В конце октября членом Центристской партии стал человек, совершивший летом 2007 года в центре Таллинна ограбление и покушение на убийство. Как стало возможно, что люди с таким прошлым попадают в ряды политической партии, и за какие деяния женщина отбыла длительный срок в тюрьме? Вяснилось, что речь идет об одном из самых нашумевших уголовных дел за последение 30 лет.