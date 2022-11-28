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Центристская партия приняла в свои ряды жестокую преступницу

После запроса Rus.Postimees вмешалось правление партии
rus.postimees.ee
Центристская партия приняла в свои ряды жестокую преступницу
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Фото: Liis Treimann

В конце октября членом Центристской партии стал человек, совершивший летом 2007 года в центре Таллинна ограбление и покушение на убийство. Как стало возможно, что люди с таким прошлым попадают в ряды политической партии, и за какие деяния женщина отбыла длительный срок в тюрьме? Вяснилось, что речь идет об одном из самых нашумевших уголовных дел за последение 30 лет. 

18 июля 2007 на территории бывшей Таллиннской электростанции, недалеко от Горхолла, компания из нескольких человек совершила крайне жестокое убийство, а также ряд других не менее ужасных преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний Юрий Черкашин, его спутница жизни 25-летняя Регина Иванова (сейчас Юрсалу) и ее брат 28-летний Дмитрий Иванов решили устроить пикник с шашлыками на территории по адресу Пыхья пуйестеэ, 37. В течение того дня компания встречалась со своими знакомыми, в том числе в Старом городе во дворе за рестораном «Глория».

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