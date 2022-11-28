Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Тарту 70-летнюю Лею

Женщина до сих пор не вернулась домой в деревню Лапетукме в волости Эльва, и ее не видели в окрестностях и других местах в Тарту и в волости Эльва, где она обычно проводила время. За последнюю неделю от Леи также никто ничего не слышал. У нее нет мобильного телефона.

В прошлом Леа также разыскивалась полицией, но ее относительно быстро находили в том или ином месте. Однако никогда о местонахождении женщины не было неизвестно настолько долго, в связи с чем о происшествии также сообщили в полицию, которая начала поиски Леи.

Рост Леи около 160 см, худощавое телосложение и длинные черно-коричневые волосы. Когда она покидала больницу, на ней были синяя куртка и джинсы. Женщине может быть трудно передвигаться.