Полиция обратилась за помощью в поисках 70-летней Леи, которая 22 ноября была выписана из тартуской больницы Марьямыйза, и о местонахождении которой после выписки из больницы ничего не известно.
Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Тарту 70-летнюю Лею
Женщина до сих пор не вернулась домой в деревню Лапетукме в волости Эльва, и ее не видели в окрестностях и других местах в Тарту и в волости Эльва, где она обычно проводила время. За последнюю неделю от Леи также никто ничего не слышал. У нее нет мобильного телефона.
В прошлом Леа также разыскивалась полицией, но ее относительно быстро находили в том или ином месте. Однако никогда о местонахождении женщины не было неизвестно настолько долго, в связи с чем о происшествии также сообщили в полицию, которая начала поиски Леи.
Рост Леи около 160 см, худощавое телосложение и длинные черно-коричневые волосы. Когда она покидала больницу, на ней были синяя куртка и джинсы. Женщине может быть трудно передвигаться.
В настоящее время полиция собирает дополнительную информацию, в том числе работает с изображениями с камер, чтобы получить информацию о возможном направлении движения женщины. Если кто-то видел женщину, соответствующую описанию, после 22 ноября или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.