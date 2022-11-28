Больше трети россиян вынуждены экономить на еде

Как пишет The Moscow Times, основываясь на опросе, проведенном ВЦИомом в ноябре, 35 процентов прошенных экономят на еде.

24 процента опрошенных полностью согласились с утверждением, что вынуждены экономить на еде. 11 процентов респондентов ответили, что скорее согласны с этим утверждением.

По словам организатора опроса, те, кто оценивает свое экономическое положение как плохое, а также жители в возрасте 18-24 лет, стали экономить на продуктах питания.

Хотя, по данным Росстата, реальные доходы населения снизились всего на 0,8 процента, или меньше, чем во время пандемии, бедность отражается на продуктовых отделах супермаркетов. Согласно официальной статистике, покупательная способность россиян упала в 17 из 24 категорий продуктов питания.

За девять месяцев этого года на среднюю зарплату можно было купить 91,4 кг свинины. Годом ранее он был 97,6 кг. Россияне потеряли 19,3 литра питьевого молока, 166,7 кг сахара и 264 кг соли.