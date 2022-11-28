Война на Украине, стремительная инфляция и сокращение реальных доходов вынудили более трети граждан России экономить на еде.
Больше трети россиян вынуждены экономить на еде
Как пишет The Moscow Times, основываясь на опросе, проведенном ВЦИомом в ноябре, 35 процентов прошенных экономят на еде.
24 процента опрошенных полностью согласились с утверждением, что вынуждены экономить на еде. 11 процентов респондентов ответили, что скорее согласны с этим утверждением.
По словам организатора опроса, те, кто оценивает свое экономическое положение как плохое, а также жители в возрасте 18-24 лет, стали экономить на продуктах питания.
Хотя, по данным Росстата, реальные доходы населения снизились всего на 0,8 процента, или меньше, чем во время пандемии, бедность отражается на продуктовых отделах супермаркетов. Согласно официальной статистике, покупательная способность россиян упала в 17 из 24 категорий продуктов питания.
За девять месяцев этого года на среднюю зарплату можно было купить 91,4 кг свинины. Годом ранее он был 97,6 кг. Россияне потеряли 19,3 литра питьевого молока, 166,7 кг сахара и 264 кг соли.
По данным Росстата, среднемесячная заработная плата жителей России в третьем квартале составила 46 024 рубля. Но большинству населения о таких деньгах можно только мечтать: 43,2 процента населения зарабатывают до 27 тысяч рублей, а каждый четвертый зарабатывает менее 19 тысяч рублей в месяц. А почти каждому седьмому жителю России приходится обходиться суммой менее 14 тысяч рублей в месяц, или менее восьми долларов в день, пишет The Moscow Times.