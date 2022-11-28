Проведите день при свечах: во вторник электричество будет неприлично дорогим

Самой высокой – 501,10 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 18 до 19 часов, а самой низкой – с 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до 233,20 евро за мегаватт-час.

В Латвии и в Литве электроэнергия будет стоить во вторник те же 380,85 евро, как и в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить 375,04 евро, на 1,5% меньше, чем в Балтийских странах.

В октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65% выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.