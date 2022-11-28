Во время обеда в понедельник автомобиль Citroën врезался в стену Аардла Рими в Тарту. Что делает инцидент любопытным, так это тот факт, что никто не был за рулем автомобиля в момент аварии.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Автомобиль без водителя в въехал в стену магазина в Тарту
Автомобиль без водителя в въехал в стену магазина в Тарту
Мужчина за рулем Citroën припарковал машину на стоянке магазина Rimi и направился помещение. В то же время его друг, употреблявший алкоголь, ждал на переднем пассажирском сиденьи. Он по какой-то причине решил повернуть ключ зажигания автомобиля, а поскольку передача была включена, машина тронулась и ударилась о стену.
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