ГАЛЕРЕЯ ⟩ Автомобиль без водителя в въехал в стену магазина в Тарту

Мужчина за рулем Citroën припарковал машину на стоянке магазина Rimi и направился помещение. В то же время его друг, употреблявший алкоголь, ждал на переднем пассажирском сиденьи. Он по какой-то причине решил повернуть ключ зажигания автомобиля, а поскольку передача была включена, машина тронулась и ударилась о стену.