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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Автомобиль без водителя в въехал в стену магазина в Тарту

Эгели Раудмяэ Юрген Пуйстая
Автомобиль без водителя в въехал в стену магазина в Тарту
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Фото: Jürgen Puistaja

Во время обеда в понедельник автомобиль Citroën врезался в стену Аардла Рими в Тарту. Что делает инцидент любопытным, так это тот факт, что никто не был за рулем автомобиля в момент аварии.

Мужчина за рулем Citroën припарковал машину на стоянке магазина Rimi и направился помещение. В то же время его друг, употреблявший алкоголь, ждал на переднем пассажирском сиденьи. Он по какой-то причине решил повернуть ключ зажигания автомобиля, а поскольку передача была включена, машина тронулась и ударилась о стену.

В результате столкновения повреждены и автомобиль, и стена магазина. В магазине некоторые продукты упали с полки на пол.

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