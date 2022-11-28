ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту автомобиль без водителя въехал в стену магазина

Водитель Citroën припарковал машину на стоянке магазина Rimi и направился в помещение. В то же время его друг, употреблявший алкоголь, ждал на переднем пассажирском сиденье. Он по какой-то причине решил повернуть ключ зажигания автомобиля, а поскольку передача была включена, машина тронулась и ударила в стену.