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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту автомобиль без водителя въехал в стену магазина

Эгели Раудмяэ Юрген Пуйстая
В Тарту автомобиль без водителя въехал в стену магазина
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Фото: Jürgen Puistaja

В понедельник днем автомобиль Citroën врезался в стену Аардла Rimi в Тарту. Что делает инцидент любопытным, так это тот факт, что на момент аварии за рулем автомобиля никого не было.

Водитель Citroën припарковал машину на стоянке магазина Rimi и направился в помещение. В то же время его друг, употреблявший алкоголь, ждал на переднем пассажирском сиденье. Он по какой-то причине решил повернуть ключ зажигания автомобиля, а поскольку передача была включена, машина тронулась и ударила в стену.

В результате столкновения повреждены и автомобиль, и стена магазина. В магазине некоторые продукты упали с полок.

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