Alexela и Infortar представили Elering ходатайство о подключении, чтобы к этой зиме доставить в Палдиски плавучий терминал. Ссылаясь на технические обстоятельства, Elering не считает это возможным, а это значит, что, вопреки решению правительства, к 30 ноября этого года Elering не создаст в Палдиски мощности по приему СПГ.
Infortar: из-за задержки со стороны Elering СПГ-терминал в Палдиски не сможет принимать газ
«Поскольку финский терминал в Инкоо еще не готов и у Эстонии нет обещанного преимущественного доступа, мы продолжили искать возможности самостоятельно арендовать плавучий терминал и уже в декабре начать закачку газа в трубы. Поэтому 11 ноября мы подали ходатайство о подключение, но на прошлой неделе получили ответ, что газ в Палдиски в ближайшее время привозить нельзя», – сказал исполнительный директор Infortar Мартти Талгре.
«Порт занесен в регистр, и судно можно пришвартовать у причала, но ни одной молекулы газа оттуда в трубы пускать нельзя, поскольку компания Elering либо не заказала одно из указанных в проекте устройств – погрузочный рукав на причале – либо этот заказ не пришел на место вовремя. Образно говоря – заправка готова, но колонки нет, а без этого ни один танкер сюда не прибудет», – добавил Талгре.
«Мы по-прежнему не знаем, когда Elering завершит терминал СПГ в Палдиски в рамках разрешения на строительство и когда именно появится возможность подключить плавучий терминал. Для того, чтобы привести сюда судно, нам нужно знать конкретную дату, и мы просим об этом Elering еще с весны», – пояснил Талгре.
По оценке Elering все работы ведутся согласно графику
По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстра, заявления о том, что Elering не может вовремя завершить строительство газопровода, не соответствуют действительности. «Наши работы идут по графику и будут завершены вовремя. С начала декабря можно будет подавать газ в сеть с нашей стороны. Мы выполнили ровно на сто процентов обещания, которые дали еще весной», — подтвердил Кёстер.
По его словам, задача Elering с самого начала состояла в том, чтобы построить трубное соединение от газокомпрессорной станции до стендера (Marine Loading Arm, MLA), то есть к упомянутому соединительному устройству. «Мы также неоднократно объясняли это публично», – сказал он.
Elering построила газовую инфраструктуру в соответствии с запросом финской компании на подключение и предоставленными ими параметрами. «Если кто-то еще хочет присоединиться к нашей инфраструктуре, самое быстрое решение – присоединиться на тех же условиях. В конце концов, мы уже говорили ранее, что если придет еще один участник, возможно, решение придется изменить, – сказал Кёстер. – Упомянутый MLA является плавучего терминала, т.е. он идет в комплекте с судном. Они не универсальны, поэтому могут быть разными на разных плавучих терминалах».
Причал был готов раньше срока
СПГ-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна. Alexela и Infortar отвечают за завершение строительства причала и портовых сооружений, и досрочно сдали Elering свою часть работ еще месяц назад.
Два крупных энергетических и инвестиционных концерна Эстонии, Alexela и Infortar, объединили опыт и по собственной инициативе приступили к подготовке строительных работ и финансированию сразу после начала войны в Украине. Весной Alexela и Infortar были готовы к осени этого года комплексно решить проблему безопасности поставок газа в Эстонию – построить причал, арендовать плавучий терминал и управлять терминалом. При условии, что Elering к определенной дате обеспечит в Палдиски подключение к трубе и рынку. Поскольку такое обещание до сих не выполнено, с июня этого года роль Alexela и Infortar оказалась ограничена лишь строительством причала.
Компания Alexela начала разработку проекта терминала СПГ в Палдиски в 2009 году. Были выполнены стратегическая оценка воздействия на окружающую среду и изменение общей планировки, а также проведены оценка воздействия на окружающую среду терминала СПГ и процедура детального планирования. В 2014 году предварительные работы по строительству терминала СПГ в Палдиски были завершены, но Эстония уступила строительство такого регионального терминала Финляндии, где оно на тот момент так и не было начато. После начала в этом году полномасштабной войны в Украине Alexela заявила, что готова запустить терминал в кратчайшие сроки, и для этого привлекла к проекту Infortar, одну из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии, обладающую компетенцией в области энергетики и морского дела.
По закону за безопасность газоснабжения Эстонии отвечают системный администратор Elering и Министерство экономики и коммуникаций. 7 апреля этого года правительство приняло решение об отказе от использования газа российского происхождения до конца года. Это решение было основано на перспективе создания к осени мощностей по приему СПГ в Палдиски и приобретения запасов газа в объеме 1 ТВт-ч. Коалиционное соглашение нынешнего правительства также предусматривает строительство приемных мощностей СПГ к осени этого года.