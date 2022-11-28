Infortar: из-за задержки со стороны Elering СПГ-терминал в Палдиски не сможет принимать газ

По его словам, задача Elering с самого начала состояла в том, чтобы построить трубное соединение от газокомпрессорной станции до стендера (Marine Loading Arm, MLA), то есть к упомянутому соединительному устройству. «Мы также неоднократно объясняли это публично», – сказал он.

Elering построила газовую инфраструктуру в соответствии с запросом финской компании на подключение и предоставленными ими параметрами. «Если кто-то еще хочет присоединиться к нашей инфраструктуре, самое быстрое решение – присоединиться на тех же условиях. В конце концов, мы уже говорили ранее, что если придет еще один участник, возможно, решение придется изменить, – сказал Кёстер. – Упомянутый MLA является плавучего терминала, т.е. он идет в комплекте с судном. Они не универсальны, поэтому могут быть разными на разных плавучих терминалах».

Причал был готов раньше срока

СПГ-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна. Alexela и Infortar отвечают за завершение строительства причала и портовых сооружений, и досрочно сдали Elering свою часть работ еще месяц назад.