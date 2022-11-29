Даже чемпионат мира по футболу не сильно интересует людей в этом году. Так считает публицист Артемий Троицкий. Увы, война России против Украины влияет даже на, казалось бы, вечные ценности, невзирая на то, что пока находится в некоей статичной фазе.
«Почтальон» с Артемием Троицким: тайна смерти Макея и энергетический террор
«Идет окопная война, дороги все развезло, сырость, слякоть, – описывает то, что происходит сейчас на территории Украины Троицкий. – Ситуацию под Бахмутом сравнивают с Первой мировой: мрачные окопы, поваленные деревья».
Россия же в ожидании заморозков занимается энергетическим террором. «Они из ракет, из пушек, с помощью крылатых ракет стараются уничтожить критическую энергетическую структуру Украины, – поясняет свою мысль Артемий Троицкий. – Лишают украинские города, села, деревни, электричества. А если нет электричества, нет и водоснабжения, а главное, нет отопления».
Страшный смысл такого ужасного террора Троицкий видит в том, чтобы запугать и деморализовать жителей Украины, так как военного значения все эти атаки не имеют. Однако боевой дух у украинцев ничуть не ниже, чем был раньше. «У меня есть друзья и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Я с ними регулярно беседую по телефону. Могу точно сказать, что никакой паники там нет, никаких таких упаднические настроений, мол, мы сдаемся, только дайте нам погреться немножко и водицы испить», – утверждает Троицкий.
Пока война России с Украиной, которой нет оправдания, продолжается, в соседней Беларуси происходят странные события.
Персоной недели Артемий Троицкий назначил министра иностранных дела Беларуси Владимира Макея. Посмертно. Смерть министра стала неожиданностью: мужчине было всего 64 года, и у него не было серьезных болезней.
«Это был второй в Беларуси человек после, собственно, диктатора Лукашенко, – отмечает Троицкий. – И вот с этим самым Владимиром Макеем 26 ноября случился, согласно официальной версии, инфаркт миокарда».
Всевозможные версии этого события не заставили себя долго ждать. Троицкий не исключает, что в последнее время Макею было настолько плохо, что он мог наложить на себя руки.
Публицист уточняет, что Макей был противником вступления Беларуси в войну против Украины и противником вообще обострения отношений с Западом. Соответственно, в новой реальности он впал в немилость и стал стремительно отодвигаться на задний план. «Последним свидетельством этого было то, что после встречи ОДКБ в Ереване Лукашенко летел своим президентским бортом, а Макея с собой даже не взял в свой самолет, и Макей летел каким-то грузовым военно-транспортным самолетом, что, конечно, для топ-чиновника было невероятным унижением, – говорит Троицкий. – Ну и вот, считается, что он мог не выдержать всего этого унижения и сошел с рельс».
Есть и другая версия: что Владимир Макей был устранен и, скорее всего, российскими спецслужбами. «Косвенным подтверждением версии об убийстве может служить то, что, как только стало известно о внезапной смерти Макея, Лукашенко срочным приказом сменил всю свою обслугу во дворце».
Артемий Троицкий считает, что теперь в Беларуси может произойти все, что угодно. Без Макея могут активизироваться как оппозиционные силы, так и силы, которые приведут к гибели Лукашенко. «В общем, ситуация становится очень и очень мутной», – подытожил публицист.
В программе «Почтальон» Артемий Троицкий начинает принимать вопросы от читателей и зрителей. Форма подачи вопросов скоро появится в соцсетях Rus.Postimees, не пропустите!