«Почтальон» с Артемием Троицким: тайна смерти Макея и энергетический террор

Всевозможные версии этого события не заставили себя долго ждать. Троицкий не исключает, что в последнее время Макею было настолько плохо, что он мог наложить на себя руки.

Публицист уточняет, что Макей был противником вступления Беларуси в войну против Украины и противником вообще обострения отношений с Западом. Соответственно, в новой реальности он впал в немилость и стал стремительно отодвигаться на задний план. «Последним свидетельством этого было то, что после встречи ОДКБ в Ереване Лукашенко летел своим президентским бортом, а Макея с собой даже не взял в свой самолет, и Макей летел каким-то грузовым военно-транспортным самолетом, что, конечно, для топ-чиновника было невероятным унижением, – говорит Троицкий. – Ну и вот, считается, что он мог не выдержать всего этого унижения и сошел с рельс».