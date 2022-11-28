Президент Карис обратился к народу: угроза нашей безопасности – обещания политиков, противоречащие конституции

«Эстонское государство в целом идет верным курсом. Важнейшей задачей было и остается сохранение нашего демократического государства, языка и культуры на все времена, а также благополучие жителей Эстонии. Но мы не можем добиться этого в одиночку. Нам нужны союзники, которые понимают нас и которых понимаем мы. Это НАТО и Европейский союз. Время доказало, что тесное сотрудничество с другими странами не угрожает Эстонскому государству и культуре, а защищает их. Потребность в союзниках особенно остро ощущается сейчас, после нападения России на Украину. Нам достаточно лишь подумать о своей истории, о том, кто мы и где мы находимся и хотим находиться, чтобы понять: эта война никак не может оставить нас равнодушными. Эта война и ее исход окажут влияние на будущее Эстонии на долгое время», – сказал он.

«Уважаемые избиратели, не довольствуйтесь простыми обещаниями, не миритесь с подавлением мнений при помощи громких лозунгов и пустого сотрясания воздуха. Задайте вопрос: каким образом и за чей счет это будет сделано. Откуда возьмутся деньги – появятся новые налоги или что-то другое будет отменено? Имея опыт научной деятельности, я знаю, насколько важно задавать вопросы и сомневаться. Не принижайте важность государственных дел по сравнению с решениями в личной жизни», – предостерег Карис.