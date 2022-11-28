Второй матч этого дня – между сборными Ганы и Южной Кореи –оказался очень драматичным. Еще в первом тайме казалось, что у Ганы уверенное преимущество, но во втором корейцы отыгрались.
Гана показала корейцам, что такое футбол. Корейцы в долгу не остались
Первый тайм. Защитник сборной Ганы Мохаммед Салису забил свой второй гол за сборную. Мяч прилетел в ворота корейцев на 24-й минуте. Десять минут спустя Мохаммед Кудус отправляет в ворота корейцев еще один гол – 0:2.
Второй тайм резко изменил ход игры – расслабившиеся игроки Ганы получили сразу два гола от корейцев. На 58-й минуте только что вышедший после замены на поле Ли Кан Ин отобрал мяч у соперника на фланге и вырезал подачу в штрафную – Кю Сун опередил Салису и головой пробил мимо вратаря! А спустя три минуты еще один гол в ворота Ганы – от того же Чхо Кю Суна. Хын Мин сделал пас по левому флангу, Чжин Су дошел до лицевой и навесил во вратарскую, а Кю Сун высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч под перекладину!
Счет сравнялся – 2:2.
Но ход игры вновь резко изменился – Мохаммед Кудус забил второй свой гол в этой игре. 2:3.
Последние минуты второго тайма проходят в очень непростой борьбе. Корейцы пытаются раз за разом атаковать ворота Ганы, но звучит финальный свисток. 3:2. Гана заработала свои три очка. А рефери на последних минутах показывает красную карточку Пауло Бенто (Корея). Вот такой финал матча.