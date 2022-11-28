Гана показала корейцам, что такое футбол. Корейцы в долгу не остались

Второй тайм резко изменил ход игры – расслабившиеся игроки Ганы получили сразу два гола от корейцев. На 58-й минуте только что вышедший после замены на поле Ли Кан Ин отобрал мяч у соперника на фланге и вырезал подачу в штрафную – Кю Сун опередил Салису и головой пробил мимо вратаря! А спустя три минуты еще один гол в ворота Ганы – от того же Чхо Кю Суна. Хын Мин сделал пас по левому флангу, Чжин Су дошел до лицевой и навесил во вратарскую, а Кю Сун высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч под перекладину!