«Европейское 11 сентября». Как агрессия России против Украины сплотила страны НАТО

Однако в связи с этим стоит посмотреть на последние опросы общественного мнения в Германии, Франции и Италии. Они свидетельствуют о снижении общественной поддержки (всего 28% во Франции и Германии и 26% в Италии – по данным группы Morning Consult) санкций против России, прямо связанных с повышением стоимости жизни.

Но лидеры европейских государств пока полны решимости и дальше поддерживать Украину. Можно сказать, что этой решимости у них сейчас даже больше, чем на более ранних стадиях конфликта.

Разница со второй войной в Персидском заливе просто огромная. Тогда Берлин и Париж предпочли не участвовать во вторжении – в том числе под давлением мощного антивоенного движения в этих странах.

Что же происходит сейчас?

Ответ прост: агрессия против Украины стала европейским 11 сентября 2001 года, сказал мне Камиль Гранд, который до недавнего времени был заместителем генсека НАТО по инвестициям в оборону, а сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям.

«Российское вторжение стало тревожным звонком, серьезнейшим предупреждением для систем обороны и безопасности, – продолжает он. – Это кардинально важный, меняющий всё момент, который привел конфликт прямо к нашим границам».

Чем бы ни закончилась эта война для Украины, Гранд предсказывает, что ситуация в Европе будет оставаться сложной еще многие годы – как с точки зрения геополитики, так и безопасности.