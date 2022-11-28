Полиция просит помочь найти 81-летнего Василия, который пропал в Таллинне в районе Ласнамяэ.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне Василия
Полиция ищет пропавшего в Таллинне Василия
Василий ушел из своего дома в Ласнамяэ вчера утром, 27 ноября, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Василий, говорящий по-русски, ростом 160-170 см, среднего телосложения, с седыми волосами. По имеющимся данным, он одет в темно-синюю джинсовую куртку на молнии с капюшоном. На нем серые брюки, на голове может быть черно-красная шапка или черная шляпа. Его мобильный телефон выключен.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия, позвонить по экстренному номеру 112.
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