Полиция ищет пропавшего в Таллинне Василия

Василий ушел из своего дома в Ласнамяэ вчера утром, 27 ноября, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Василий, говорящий по-русски, ростом 160-170 см, среднего телосложения, с седыми волосами. По имеющимся данным, он одет в темно-синюю джинсовую куртку на молнии с капюшоном. На нем серые брюки, на голове может быть черно-красная шапка или черная шляпа. Его мобильный телефон выключен.