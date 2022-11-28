Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Полиция ищет пропавшего в Таллинне Василия

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Таллинне Василия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Василий.
Василий. Фото: PPA

Полиция просит помочь найти 81-летнего Василия, который пропал в Таллинне в районе Ласнамяэ.

Василий ушел из своего дома в Ласнамяэ вчера утром, 27 ноября, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Василий, говорящий по-русски, ростом 160-170 см, среднего телосложения, с седыми волосами. По имеющимся данным, он одет в темно-синюю джинсовую куртку на молнии с капюшоном. На нем серые брюки, на голове может быть черно-красная шапка или черная шляпа. Его мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия, позвонить по экстренному номеру 112.

Ключевые слова
Наверх