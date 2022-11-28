ФОТО ⟩ Гражданкой года стала основательница общественной организации «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме

26 ноября в Эстонии отмечают День гражданина. Эта дата подчеркивает вклад активных и предприимчивых людей в развитие эстонского общества.

14 выдающихся женщин, продвигающих различные проекты во всех уголках Эстонии, получили почетные знаки отличия Дня гражданина.

«Гражданин этого года, Йоханна-Мария Лехтме, несомненно, является лицом наступающего года в цветах украинского флага», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, добавив, что День гражданина в этом году особенный.

«Последний год был омрачен нападением России на свободное государство Украина и ее народ. За эти месяцы мы увидели, как быстро и эффективно наши общественные организации и волонтеры действовали, помогая украинцам и их родине с первых же дней войны, а также оказывая поддержку прибывшим сюда военным беженцам. Безусловно, здесь нужно отметить и множество компаний и предпринимателей, которые пришли на помощь государству и волонтерам и советом, и делом», – сказал Ляэнеметс.

«В заявке на номинацию "Гражданин года" подчеркивается, что Йоханна-Мария Лехтме в постоянно меняющейся, часто запутанной и напряженной ситуации, находила все больше и больше возможностей помочь Украине и украинцам, одновременно имея возможность мобилизовать частный сектор и другие неправительственные организации и добровольцев», – добавил министр.

По словам Ляэнеметса, получатели знака отличия Дня гражданина в этом году представляют гражданское общество во всем его многообразии.