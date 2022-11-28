В День гражданина министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) вручил знаки отличия и объявил Гражданина 2022 года. На мероприятии также были отмечены победители молодежного творческого конкурса «Наше общее будущее в Эстонии».
ФОТО ⟩ Гражданкой года стала основательница общественной организации «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме
26 ноября в Эстонии отмечают День гражданина. Эта дата подчеркивает вклад активных и предприимчивых людей в развитие эстонского общества.
14 выдающихся женщин, продвигающих различные проекты во всех уголках Эстонии, получили почетные знаки отличия Дня гражданина.
«Гражданин этого года, Йоханна-Мария Лехтме, несомненно, является лицом наступающего года в цветах украинского флага», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, добавив, что День гражданина в этом году особенный.
«Последний год был омрачен нападением России на свободное государство Украина и ее народ. За эти месяцы мы увидели, как быстро и эффективно наши общественные организации и волонтеры действовали, помогая украинцам и их родине с первых же дней войны, а также оказывая поддержку прибывшим сюда военным беженцам. Безусловно, здесь нужно отметить и множество компаний и предпринимателей, которые пришли на помощь государству и волонтерам и советом, и делом», – сказал Ляэнеметс.
«В заявке на номинацию "Гражданин года" подчеркивается, что Йоханна-Мария Лехтме в постоянно меняющейся, часто запутанной и напряженной ситуации, находила все больше и больше возможностей помочь Украине и украинцам, одновременно имея возможность мобилизовать частный сектор и другие неправительственные организации и добровольцев», – добавил министр.
По словам Ляэнеметса, получатели знака отличия Дня гражданина в этом году представляют гражданское общество во всем его многообразии.
«Знаками отличия мы, с одной стороны, награждаем помощников Украины и украинцев, чья деятельность имеет трансграничный охват, а с другой –популяризаторов местной жизни и тех, кто помогает решать проблемы людей и животных. Все эти люди в равной степени являются образцами для подражания для нашего общества, потому что ими движет сочувствие и стремление действительно помочь. Именно это делает их образцовыми гражданами», – сказал министр.
Лаури Ляэнеметс считает, что День гражданина дает возможность увидеть и отметить людей, которые вносят большой вклад в развитие гражданского общества. «Признание проделанной работы также помогает нам мотивировать тысячи других "блестящих людей" и лидеров нашего общества, чтобы наша страна замечала, признавала и подавала пример таким инициативам и людям», – добавил Ляэнеметс.
В этом году День гражданина также особенный потому, что были отмечены и авторы работ, представленных на первый молодежный творческий конкурс «Наше общее будущее в Эстонии». В конкурсе принимали участие молодые люди, чей родной язык не является эстонским. Они мечтали о том, каким должно быть наше общее будущее в Эстонии.
Соревнования проводились в двух возрастных группах для молодежи, 14–18 и 19–23 лет. Конкурсные работы можно было представить на эстонском, русском, украинском и английском языках. Выдающиеся работы были отмечены в обеих возрастных категориях, в каждой категории были отмечены по три работы-победителя.
Лучшие работы:
«Исследование», Алиса Петухова и Нелли Тютина
«Наше общее будущее в Эстонии», Анжела Болжеларска
«Эссе "Наше общее будущее в Эстонии"», Элина Козлова
«Так какую Эстонию мы хотим?», Дарья Дмитриева
«Наше общее будущее в Эстонии», Даниил Сергеев
«Письмо сыну», Александр Баранцев
Кроме того, Postimees Grupp вручил специальные призы Василисе Артамоновой и ее проекту «Эстония – "мини Гонконг IT-технологий"» и Еве Рослик за ее работу «Спорт – язык дружбы!» Работы творческого конкурса опубликованы на сайте МВД.
В этом году в 25-й раз были вручены почетные знаки отличия. Более того, в почетную комиссию поступило 31 предложение о награждении. Люди, которые оставили значительный след в своем сообществе или обществе в целом, продвигая гражданское образование, гражданское сознание или занимаясь волонтерством, и получают почетный знак отличия. В этом году звание «Гражданин года» присуждается в 20-й раз.
Кандидатов на почетные знаки отличия Дня гражданина и Гражданина года могли представить все физические и юридические лица. Предложения были рассмотрены комитетом, созданным при Министерстве внутренних дел, в который вошли представители государственных учреждений и неправительственных организаций, а также видные деятели гражданского общества. Почетный знак «День гражданина» и почетное звание «Гражданин года» присуждаются только один раз в жизни.
Список почетных лауреатов Дня гражданина с 1998 года можно увидеть на национальном портале eesti.ee.
Знаком отличия Дня гражданина 2022 награждены:
Ева Соопа
Иви Сарк
Юлия Столберова
Кайди Корнак
Кая Шуман
Кристина Оямяэ-Ланьков
Кати Теяр-Рийсаар
Мерил Гинтер
Неле Перниц
Цвет подписи
Тийна Гусар
Триину Прикс
Тулики Обершнайдер
Вероника Исберг