Европол ликвидировал крупнейший в Европе наркокартель

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) ликвидировала крупнейший в Европе наркокартель, задержав несколько десятков подозреваемых и изъяв в общей сложности 30 тонн кокаина, сообщается в понедельник, 28 ноября, в пресс-релизе ведомства.

В более чем двухлетнем расследовании и серии рейдов участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Целью спецслужб была ликвидация международной преступной сети, занимающейся торговлей наркотиками и отмыванием денег, передает Интерпол.

🚨 Super cartel controlling one third of Europe’s cocaine trade is taken down



👥 49 arrests following parallel investigations in Spain, France, Belgium, the Netherlands and the UAE with the support of Europol



More➡️https://t.co/wzkpoAKAx1https://t.co/5JBHRdXwDP — Europol (@Europol) November 28, 2022

В результате операции «Свет пустыни» с 8 по 19 ноября задержаны 49 ключевых подозреваемых: 10 человек в Бельгии, 13 в Испании, 14 в Нидерландах, 6 во Франции и 6 в ОАЭ. По оценкам Европола, ликвидированный картель контролировал примерно треть всего европейского рынка торговли этим наркотиком.