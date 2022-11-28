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Европол ликвидировал крупнейший в Европе наркокартель

Deutsche Welle
Европол ликвидировал крупнейший в Европе наркокартель
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Главная контора Европола.
Главная контора Европола. Фото: HANDOUT/REUTERS

Полиция Евросоюза после двухлетнего расследования задержала 49 человек в Испании, Бельгии, Франции, Нидерландах и ОАЭ, а также изъяла более 30 тонн кокаина.

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) ликвидировала крупнейший в Европе наркокартель, задержав несколько десятков подозреваемых и изъяв в общей сложности 30 тонн кокаина, сообщается в понедельник, 28 ноября, в пресс-релизе ведомства.

В более чем двухлетнем расследовании и серии рейдов участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Целью спецслужб была ликвидация международной преступной сети, занимающейся торговлей наркотиками и отмыванием денег, передает Интерпол.

В результате операции «Свет пустыни» с 8 по 19 ноября задержаны 49 ключевых подозреваемых: 10 человек в Бельгии, 13 в Испании, 14 в Нидерландах, 6 во Франции и 6 в ОАЭ. По оценкам Европола, ликвидированный картель контролировал примерно треть всего европейского рынка торговли этим наркотиком.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в отчете 2022 года замечает, что производство и оборот веществ остаются одной из самых важных проблем в регионе. В 2020 году, по данным Центра, в Евросоюзе был изъят рекордный объем кокаина – 213 тонн.

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