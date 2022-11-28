Эдуард Одинец: в Кохтла-Ярве родилась коррупционная коалиция

«То, что произошло сегодня в горсобрании, говорит о том, что Партия реформ, избирательный союз "Рестарт Кохтла-Ярве" и избирательный союз "Прогресс" договорились о разделе власти в городе Кохтла-Ярве. Крайне печально, что во имя власти договор можно заключить с кем угодно, главное, получить желаемые должности. И все это под лозунгом нового дыхания и более прозрачного управления», – прокомментировал Одинец внеочередную сессию Кохтла-Ярвеского городского собрания.

Одинец добавил, что коррупционная коалиция также оттеняется расследованиями, инициированными Комиссией по надзору за финансированием политических партий как против избирательного союза «Рестарт Кохтла-Ярве», так и против избирательного союза «Прогресс».

Предположительно избирательные союзы получили запрещенные пожертвования от компаний, связанных с бизнесменом, который играет ведущую роль в коррупционном скандале в Кохтла-Ярве.