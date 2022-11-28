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В Тарту 1432 потребителя остались без электричества

Обновлено! Подача электроэнергии восстановлена
Вейки Ояперв
, журналист
В Тарту 1432 потребителя остались без электричества
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Продуктовый магазин на улице Уюла также пострадал от отключения электроэнергии.
Продуктовый магазин на улице Уюла также пострадал от отключения электроэнергии. Фото: Erakogu

В Тарту в районе Юлейыэ сегодня в в 18:00 отключилось электричество, также без света остался продуктовый магазин Coop на улице Уюла. В общей сложности от масштабного отключения электроэнергии пострадали 1432 потребителя, сейчас подача электроэнергии восстановлена. Отключение было вызвано коротким замыканием в кабеле среднего напряжения на подстанции на улице Рооси.

По словам Харди Пуусепа, руководителя подразделения в центре управления Elektrilevi, бригада по устранению неисправностей обнаружила, что подстанция на улице Роози наполнена дымом. После проветривания помещений бригада по устранению неисправностей также обнаружила причину отключения электроэнергии.

«Отключение было вызвано неисправной концевой втулкой кабеля среднего напряжения», – сказал Пуусепп в 20.30 часов.

В общей сложности от отключения пострадали 1432 потребителя, однако подача электроэнергии всем восстановлена. В районе Юлейыэ без электричества остались продуктовый магазин Coop на улице Уюла и Selver ABC на улице Раатусе.

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