В Тарту в районе Юлейыэ сегодня в в 18:00 отключилось электричество, также без света остался продуктовый магазин Coop на улице Уюла. В общей сложности от масштабного отключения электроэнергии пострадали 1432 потребителя, сейчас подача электроэнергии восстановлена. Отключение было вызвано коротким замыканием в кабеле среднего напряжения на подстанции на улице Рооси.
В Тарту 1432 потребителя остались без электричества
Обновлено! Подача электроэнергии восстановлена
В Тарту 1432 потребителя остались без электричества
По словам Харди Пуусепа, руководителя подразделения в центре управления Elektrilevi, бригада по устранению неисправностей обнаружила, что подстанция на улице Роози наполнена дымом. После проветривания помещений бригада по устранению неисправностей также обнаружила причину отключения электроэнергии.
«Отключение было вызвано неисправной концевой втулкой кабеля среднего напряжения», – сказал Пуусепп в 20.30 часов.
В общей сложности от отключения пострадали 1432 потребителя, однако подача электроэнергии всем восстановлена. В районе Юлейыэ без электричества остались продуктовый магазин Coop на улице Уюла и Selver ABC на улице Раатусе.
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