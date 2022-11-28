В Тарту 1432 потребителя остались без электричества

В Тарту в районе Юлейыэ сегодня в в 18:00 отключилось электричество, также без света остался продуктовый магазин Coop на улице Уюла. В общей сложности от масштабного отключения электроэнергии пострадали 1432 потребителя, сейчас подача электроэнергии восстановлена. Отключение было вызвано коротким замыканием в кабеле среднего напряжения на подстанции на улице Рооси.