Бразилия очень долго мучилась со Швейцарией, но все-таки вырвала победу

Первая половина встречи завершилась под преимуществом футболистов сборной Бразилии, который нанесли по воротам Яна Зоммера четыре удара, из которых два были в створ. Швейцария, в свою очередь, не нанесла по воротам соперника ни одного удара, зато владела мячом 46% игрового времени.

Во второй половине Швейцария на какое-то время завладело преимуществом, но на 64-й минуте провалилась в центре поля и пропустила опасную атаку, завершившуюся голом Винисиуса. Но после проверки повтора забитый мяч был отменён из-за зафиксированного офсайда. Игроки «селесао» всё-таки смогли отличиться лишь на 83-й минуте встречи, когда после мастерской комбинации Каземиро красивым ударом шведой сумел поразить ворота Яна Зоммера. Этот гол стал победный для Бразилии — 1:0.