На прошедшем в понедельник внеочередном заседании горсобрание Кохтла-Ярве избрало новым мэром выдвинутую избирательным союзом «Рестарт» Вирве Линдер, которая до сих пор работала проектным менеджером Вируской тюрьмы.
Новым мэром Кохтла-Ярве избрана Вирве Линдер
Новым мэром Кохтла-Ярве избрана Вирве Линдер
Состоящая в партии «Отечество» Линдер набрала на тайном голосовании 15 голосов, а выдвинутый социал-демократической фракцией Хенри Касело 10 голосов.
27 октября горсобрание выразило недоверие предыдущему мэру Тоомасу Наэлу и всему составу горуправы в связи с коррупционным скандалом.
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