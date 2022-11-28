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Новым мэром Кохтла-Ярве избрана Вирве Линдер

BNS
Новым мэром Кохтла-Ярве избрана Вирве Линдер
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Вирве Линдер.
Вирве Линдер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На прошедшем в понедельник внеочередном заседании горсобрание Кохтла-Ярве избрало новым мэром выдвинутую избирательным союзом «Рестарт» Вирве Линдер, которая до сих пор работала проектным менеджером Вируской тюрьмы.

Состоящая в партии «Отечество» Линдер набрала на тайном голосовании 15 голосов, а выдвинутый социал-демократической фракцией Хенри Касело 10 голосов.

27 октября горсобрание выразило недоверие предыдущему мэру Тоомасу Наэлу и всему составу горуправы в связи с коррупционным скандалом.

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