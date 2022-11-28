Папа римский Франциск: «Самые жестокие участники войны – чеченцы и буряты»

«У меня никогда не было ощущения, что я покрываю агрессию. Безусловно, за вторжение несет ответственность российское государство. Это абсолютно ясно. Иногда я стараюсь этого не уточнять, чтобы это не прозвучало грубо, хотя всем известно, кого я осуждаю. Почему я не называю имени [Владимира] Путина, когда речь идет об ответственных? Нет необходимости называть имя и фамилию – все и так знают мою позицию», – говорит он.

«На второй день войны я пошел в посольство России – хотя папе делать этого не положено – и попросил посла передать Путину, что я готов поехать в Украину. Мне ответил [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров. Это было очень милое письмо, но мне дали понять, что пока в этом нет необходимости. Я решил, что если когда-нибудь поеду туда – то сразу и в Москву, и в Киев. Я несколько раз принимал в Ватикане делегацию из Украины, мы работаем вместе. Я трижды разговаривал с [Владимиром] Зеленским по телефону. Позиция Святого Престола – в том, чтобы искать мира и взаимопонимания. Мы всегда готовы выступить посредниками», – подытоживает Франциск.

Кроме того, понтифик назвал «самыми жестокими» участниками войны чеченцев и бурятов.