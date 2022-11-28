Папа римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America сделал ряд резонансных заявлений, касающихся войны в Украине. Так, говоря об ответственных за развязанную агрессию, он отметил, что не называет имени Владимира Путина – потому что это и так понятно.
Папа римский Франциск: «Самые жестокие участники войны – чеченцы и буряты»
«У меня никогда не было ощущения, что я покрываю агрессию. Безусловно, за вторжение несет ответственность российское государство. Это абсолютно ясно. Иногда я стараюсь этого не уточнять, чтобы это не прозвучало грубо, хотя всем известно, кого я осуждаю. Почему я не называю имени [Владимира] Путина, когда речь идет об ответственных? Нет необходимости называть имя и фамилию – все и так знают мою позицию», – говорит он.
«На второй день войны я пошел в посольство России – хотя папе делать этого не положено – и попросил посла передать Путину, что я готов поехать в Украину. Мне ответил [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров. Это было очень милое письмо, но мне дали понять, что пока в этом нет необходимости. Я решил, что если когда-нибудь поеду туда – то сразу и в Москву, и в Киев. Я несколько раз принимал в Ватикане делегацию из Украины, мы работаем вместе. Я трижды разговаривал с [Владимиром] Зеленским по телефону. Позиция Святого Престола – в том, чтобы искать мира и взаимопонимания. Мы всегда готовы выступить посредниками», – подытоживает Франциск.
Кроме того, понтифик назвал «самыми жестокими» участниками войны чеченцев и бурятов.
«Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не [придерживаются] русских традиций, такие как чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, вторгается российское государство. Это абсолютно ясно».
На слова понтифика резко отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации заявила:
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины».
«Хотелось бы напомнить братьям-католикам, что в Библии написано: у всех людей один Отец. Это начало и конец всех разговоров, имеющих какую-либо ксенофобскую, расистскую, националистическую или иную человеконенавистническую подоплеку», – добавила она позже в своем телеграм-канале.
Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что посетил дипломатическую службу Святого Престола и заявил протест по поводу высказываний понтифика. «Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», – сказал Авдеев РИА Новости.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ответ на слова папы Франциска о жестокости бурятских военных заявил, что российская армия, насчитывающая сотни национальностей, воюет иначе – «бережет и защищает мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным».
«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население – как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», – добавил он.
Глава Буддийской традиционной Сангхи России (самая большая в Бурятии и одна из крупнейших буддийских общин России) XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отреагировал на заявление папы римского так:
«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды».
Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент публикации этого текста не комментировал слова папы Франциска.