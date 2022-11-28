Что случилось? Роналду не забил, на поле посторонние, назначен пенальти

Первый тайм команды присматривались друг к другу, никаких ярких моментов не было. На перерыв сборные ушли с нулевым счетом.

На 54-й минуте встречи счёт открыл Роналду. Но судьи быстро спохватились и восстановили справедливость: на самом деле, автором гола стал полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной исполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но своим прыжком смутил вратаря, который не среагировал. Мяч без касания головы Роналду по прямой залетел в дальний угол ворот.

Второй тайм отметился еще и внезапным появлением на поле болельщика. Мало того, что он был с радужным флагом, на футболке была надпись Save Ukraine и слова поддержки иранских женщин. Неизвестного скрутили и увели, матч продолжился.