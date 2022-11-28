Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Что случилось? Роналду не забил, на поле посторонние, назначен пенальти

rus.postimees.ee
Что случилось? Роналду не забил, на поле посторонние, назначен пенальти
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Посторонние на поле во время матча Португалия - Уругвай.
Посторонние на поле во время матча Португалия - Уругвай. Фото: ABEDIN TAHERKENAREH

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встретилась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Первый тайм команды присматривались друг к другу, никаких ярких моментов не было. На перерыв сборные ушли с нулевым счетом.

На 54-й минуте встречи счёт открыл Роналду. Но судьи быстро спохватились и восстановили справедливость: на самом деле, автором гола стал полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной исполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но своим прыжком смутил вратаря, который не среагировал. Мяч без касания головы Роналду по прямой залетел в дальний угол ворот.

Второй тайм отметился еще и внезапным появлением на поле болельщика. Мало того, что он был с радужным флагом, на футболке была надпись Save Ukraine и слова поддержки иранских женщин. Неизвестного скрутили и увели, матч продолжился.

На 91-й минуте назначение пенальти - вот это да. Бруно Фернандеш (Португалия) прекрасно справляется и становится автором второго гола за свою сборную в этом матче. Счет становится 2:0.

Ключевые слова
Наверх