Вчера около 18:45 полиция получила сообщение о том, что на улице Техника в Таллинне 40-летний водитель Infinity выехал с дороги на разделительную полосу, через дорожное ограждение и затем на встречную полосу, где столкнулся с Audi. Кроме того, Infinity врезался в фонарь уличного освещения.