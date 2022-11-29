В Кубке Эстонии по баскетболу среди мужчин в полуфинал вышла вторая команда - тартуского университета, которые в матче-реванше на выезде обыграли пярнуский «Садам» со счетом 70:63 и набрали 14 очков в общем зачете.
Тартуский университет обыграл пярнуский «Садам» и вышел в полуфинал турнира
Неделю назад тартусцы выиграли домашнюю стартовую игру со счетом 91:84 и вышли бы в полуфинал, даже в случае проигрыша до шести очков. Однако они схватили быка за рога сразу, повели 28:14 после первой четверти и к концу тайма сократили разрыв до более чем 20 очков. Во втором тайме пярнусцы немного сократили отрыв, но по сумме двух игр разница была солидная.
Среди победителей Ялан Макклауд набрал 13 очков, Мярт Розенталь, Леэмет Беклер и Андри Войналович набрали по 11 очков. В пярнуской команде самыми успешными были Роберт Валге с 17 очками и Михкель Кирвес с 12 очками.
В полуфинале «Тарту» встретится с «Калев/Крамо», которые с 18-ю пунктами в двух играх опередили раплаский «Авис Утилитас».
Полуфиналы и финал Кубка Эстонии пройдут в Нарве 17 и 18 декабря.