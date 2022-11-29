Тартуский университет обыграл пярнуский «Садам» и вышел в полуфинал турнира

Неделю назад тартусцы выиграли домашнюю стартовую игру со счетом 91:84 и вышли бы в полуфинал, даже в случае проигрыша до шести очков. Однако они схватили быка за рога сразу, повели 28:14 после первой четверти и к концу тайма сократили разрыв до более чем 20 очков. Во втором тайме пярнусцы немного сократили отрыв, но по сумме двух игр разница была солидная.