Один из супермаркетов Баварии был вынужден ненадолго закрыться из-за того, что в грозди бананов прятался огромный и потенциально опасный для человека паук.
Что делать, если вы нашли в грозди бананов это существо?
Обнаружив незваного гостя, сотрудники магазина сразу же вызвали пожарных, которые поместили паука в полиэтиленовый пакет и вынесли его из помещения. Пожарная служба опубликовала фотографии членистоногого на своей странице в Facebook.
Пауки в грузах бананов встречаются относительно часто. Иногда они совершенно безобидны, но порой могут представлять серьезную опасность для человека. Изначально полагалось, что в бананах из супермаркета Баварии находится бразильский странствующий паук. Эти пауки считаются одними из самых ядовитых в мире. Их яд поражает нервную систему, вызывая такие симптомы, как боль, потливость, проблемы с сердцем и даже приапизм (длительная и болезненная эрекция).
Эти пауки – самый страшный кошмар для арахнофобов, так как они не только ядовиты, но и пугающе велики: вместе с лапами они могут достигать до 17 сантиметров в длину.
В 2021 году покупатель продуктового магазина в Великобритании нашел в связке бананов похожего путешественника, но и тогда все закончилось благополучно.
Однако после тщательного изучения паука немецкими специалистами был сделан вывод, что это не ядовитый паук, а гигантский паук-краб, относительно безвредный для человека. Впрочем, укус паука-краба может быть очень болезненным.