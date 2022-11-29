Что делать, если вы нашли в связке бананов это существо?

Пауки в грузах бананов встречаются относительно часто. Иногда они совершенно безобидны, но порой могут представлять серьезную опасность для человека. Изначально полагалось, что в бананах из супермаркета Баварии находится бразильский странствующий паук. Эти пауки считаются одними из самых ядовитых в мире. Их яд поражает нервную систему, вызывая такие симптомы, как боль, потливость, проблемы с сердцем и даже приапизм (длительная и болезненная эрекция).