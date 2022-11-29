Компания Avis, предоставляющая услуги аренды автомобилей, запустила в Таллинне и его окрестностях сервис краткосрочной аренды машин на основе геопозиции Avis Now. Особенность решения заключается в том, что путешествие всегда начинается и заканчивается в одном и том же месте, а также в удобной системе предварительного бронирования.
В Эстонии начал работу новый сервис краткосрочной аренды автомобилей
По словам Харди Исока, руководителя Avis в Эстонии, логика сервиса проста и привычна для потребителя - в мобильном приложении можно забронировать выбранный автомобиль на желаемое время в подходящем месте и пользоваться им от получаса до пяти дней. В настоящее время открыто восемь пунктов проката машин, откуда можно начать и завершить поездку, но в зависимости от спроса их может быть открыто больше.
«Услуга краткосрочной аренды является удобной альтернативой личному автомобилю и предназначена для всех, кто имеет конкретное парковочное место и хочет использовать автомобиль вместе с другими пользователями. Мы сотрудничаем с частными лицами, квартирными товариществами и предприятиями. Первые пункты проката расположены в основном рядом с новыми постройками, и мы будем добавлять новые места в соответствии с интересами людей и договоренностями», — сказал Исок.
Пункты проката Avis Now в Таллинне и Харьюмаа:
Ideal Auto (Ласнамяэ)
Ласнамяэ, 4 (Сикупилли)
Дом Мауруса (Мустамяэ)
Бизнес-центр Avala (Веэренни)
Падрику, 4/1 (Пирита)
United Motors (Пеэтри)
Деревня Ууэсалу (волость Раэ)
Уусмяэ, 8 (Саку)
Автопарк компании по краткосрочной аренде изначально включает в себя двадцать новых, хорошо оборудованных автомобилей с узнаваемым внешним видом. Возможно будет арендовать автомобили Toyota Corolla и Yaris Cross, Peugeot 308, Škoda Scala и BMW 118. Оплата услуги производится платежной картой, добавленной в приложение, а бронирование автомобиля подтверждается предоплатой за выбранный период аренды. После окончания аренды к цене прибавляется плата за пройденное расстояние и плата за время использование автомобиля в случае превышения срока аренды бронирования согласно прейскуранту.
Прейскурант автомобилей Avis Now
Модель
Один километр
Одна минута
Один час
Один день
Toyota Corolla
0,15€
0,10€
4,50€
21,90€
Peugeot 308
0,15€
0,10€
4,50€
21,90€
Škoda Scala
0,15€
0,10€
4,50€
21,90€
Toyota Yaris Cross
0,15€
0,10€
4,50€
21,90€
BMW 118i
0,22€
0,16€
6,50€
29,90€
По сравнению с конкурентами сервис Avis Now отличается тем, что начало и окончание поездки должно быть в одном и том же пункте. Это означает, что для завершения путешествия, автомобиль должен быть припаркован в том же месте, где началась поездка. Таким образом гарантируется наличие автомобилей в пункте проката. Предприятие хочет предложить альтернативные способы передвижения на автомобиле для локальных сообществ.
«Решение подходит, например, в качестве второго автомобиля в семье, который не используется ежедневно. Благодаря системе предварительного бронирования желаемого времени в календаре прокатный автомобиль всегда будет доступен, когда он вам нужен. Стоимость проезда рассчитывается исходя из времени и пройденного расстояния, зато нет других дополнительных расходов, связанных с владением личным автомобилем», — добавил Исок.
Для использования сервиса необходимо загрузить приложение Avis Now из App Store или Google Play и зарегистрировать учетную запись. Для аренды автомобилей необходимо добавить действующую платежную карту и водительское удостоверение. Чтобы воспользоваться услугой, вам должно быть не менее 21 года.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Avis Now.