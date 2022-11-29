В Эстонии начал работу новый сервис краткосрочной аренды автомобилей

По словам Харди Исока, руководителя Avis в Эстонии, логика сервиса проста и привычна для потребителя - в мобильном приложении можно забронировать выбранный автомобиль на желаемое время в подходящем месте и пользоваться им от получаса до пяти дней. В настоящее время открыто восемь пунктов проката машин, откуда можно начать и завершить поездку, но в зависимости от спроса их может быть открыто больше.

«Услуга краткосрочной аренды является удобной альтернативой личному автомобилю и предназначена для всех, кто имеет конкретное парковочное место и хочет использовать автомобиль вместе с другими пользователями. Мы сотрудничаем с частными лицами, квартирными товариществами и предприятиями. Первые пункты проката расположены в основном рядом с новыми постройками, и мы будем добавлять новые места в соответствии с интересами людей и договоренностями», — сказал Исок.

Пункты проката Avis Now в Таллинне и Харьюмаа: Ideal Auto (Ласнамяэ) Ласнамяэ, 4 (Сикупилли) Дом Мауруса (Мустамяэ) Бизнес-центр Avala (Веэренни) Падрику, 4/1 (Пирита) United Motors (Пеэтри) Деревня Ууэсалу (волость Раэ) Уусмяэ, 8 (Саку)