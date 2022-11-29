Министерство экономики и коммуникаций считает законопроект Министерства юстиции об ужесточении языковых требований недостаточно продуманным.
Сиккут: не совсем понятно, зачем требовать знание эстонского языка от всех людей, работающих через цифровые платформы
Сиккут: не совсем понятно, зачем требовать знание эстонского языка от всех людей, работающих через цифровые платформы
Такую оценку дала законопроекту министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, которая представила к законодательной инициативе список замечаний на девяти страницах, сообщили радионовости ERR.
В частности, она отметила, что в законопроекте не учтена техническая возможность реализовать требование, которое потребует от тысяч людей доказать свой уровень знания языка, и, кроме того, из законопроекта не совсем понятно, почему знание эстонского языка будет требоваться от всех людей, работающих через цифровые платформы.
Законопроект также подвергся критике со стороны министерств и ведомств, которые в случае принятия поправок будут должны изменить англоязычные адреса своих сайтов.
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