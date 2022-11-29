Сиккут: не совсем понятно, зачем требовать знание эстонского языка от всех людей, работающих через цифровые платформы

В частности, она отметила, что в законопроекте не учтена техническая возможность реализовать требование, которое потребует от тысяч людей доказать свой уровень знания языка, и, кроме того, из законопроекта не совсем понятно, почему знание эстонского языка будет требоваться от всех людей, работающих через цифровые платформы.