В жилом доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу

В 6.09 в жилом доме в деревне Войка волости Ныо задымилась расположенная рядом с бойлером в ванной комнате полка с вещами. Из дома выбрались два жильца, которые успели надышаться дымом, скорая помощь доставила их в больницу, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.