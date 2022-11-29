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В жилом доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу

BNS
В жилом доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу
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Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm/Sakala

Рано утром во вторник в Тартумаа вспыхнул пожар в жилом доме, два человека госпитализированы.

В 6.09 в жилом доме в деревне Войка волости Ныо задымилась расположенная рядом с бойлером в ванной комнате полка с вещами. Из дома выбрались два жильца, которые успели надышаться дымом, скорая помощь доставила их в больницу, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Спасатели потушили пожар, который, скорее всего, начался из-за неполадки в электрической проводке.

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