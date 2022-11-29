Погибли четверо детей, четырнадцать ранено. ООН снова фиксирует рост числа гражданских жертв в Украине

На последней неделе ноября 2022 года общее число жертв среди мирного населения Украины достигло отметки 17 023. Об этом сообщается в новой еженедельной сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 27 ноября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 17 023 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 655 убитых и 10 368 раненых», - сообщают подчиненные Мишель Бачелет.

Таким образом за неделю с предыдущей сводки число убитых выросло сразу на 60 имен. В том числе подтверждается гибель еще четверых детей. Всего с 24 февраля война Путина с Украиной лишила жизни уже 419 несовершеннолетних.

На минувшей неделе подтверждено ранение еще у 14 детей. Всего различные ранения зафиксированы уже у 769 юных украинцев.

Украинские беженцы. Фото: © UNICEF / UN0605553 / Remp

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - уточняют в ООН.

Только в ноябре УВКПЧ зафиксировало 636 жертв. Среди убитых в ноябре: 49 мужчин, 34 женщины, 3 девочки, 4 мальчика, а также 3 детей и 59 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых в последний осенний месяц 2022 года: 127 мужчин, 81 женщина, 9 девочек, 13 мальчиков, а также 8 детей и 246 взрослых, пол которых пока неизвестен.