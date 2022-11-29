В Курской области глава районной администрации встретился с матерями погибших на войне в Украине и вручил им в качестве подарка набор полотенец. Фотоотчет о мероприятии чиновник выложил в соцсети, но потом пост был удален.
ФОТО ⟩ Полотенце за убитого сына: в России матерям погибших солдат выдали циничные подарки
Визит к матерям погибших военнослужащих был приурочен ко Дню солдатской матери, который отмечается в России 27 ноября, пишет tsn.ua. Глава администрации Льговского района Сергей Коростелев решил порадовать женщин подарками и привез им наборы полотенец, торты и открытки.
О встрече с матерями погибших солдат чиновник не забыл отчитаться и в социальных сетях. Соответствующий пост с фотографиями появился в сообществе районной администрации во «ВКонтакте».
«Накануне празднования Дня матери встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции», – написал Коростелев.
Однако местные жители в комментариях раскритиковали вручение таких подарков, но некоторые комментаторы все-таки оценили инициативу главы района. По их словам, матерям погибших солдат «важно и приятно внимание главы администрации».
«Они достойны большего. Они потеряли своих сыновей. Низкий вам поклон от всех нас за ваших сыновей», – написал один из пользователей.
Пост с фотографиями матерей погибших солдат был удален, но спустя сутки в сообществе администрации появилась новая запись. В ней говорится, что подаренные полотенца «скорее символ, чем сам подарок».
«Ведь матерям дорого внимание не только со стороны родных и близких, но и районных органов власти. Глава района проявил сыновью инициативу, откликнувшись по зову сердца на боль матерей, их трагическую потерю. Он заверил всех матерей, которых посетил лично, что память об их сыновьях будет жить среди жителей района. Их имена будут увековечены», – сообщили в районной администрации.