ФОТО ⟩ Полотенце за убитого сына: в России матерям погибших солдат выдали циничные подарки

Визит к матерям погибших военнослужащих был приурочен ко Дню солдатской матери, который отмечается в России 27 ноября, пишет tsn.ua. Глава администрации Льговского района Сергей Коростелев решил порадовать женщин подарками и привез им наборы полотенец, торты и открытки.

О встрече с матерями погибших солдат чиновник не забыл отчитаться и в социальных сетях. Соответствующий пост с фотографиями появился в сообществе районной администрации во «ВКонтакте».

«Накануне празднования Дня матери встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции», – написал Коростелев.

Однако местные жители в комментариях раскритиковали вручение таких подарков, но некоторые комментаторы все-таки оценили инициативу главы района. По их словам, матерям погибших солдат «важно и приятно внимание главы администрации».

«Они достойны большего. Они потеряли своих сыновей. Низкий вам поклон от всех нас за ваших сыновей», – написал один из пользователей.

Пост с фотографиями матерей погибших солдат был удален, но спустя сутки в сообществе администрации появилась новая запись. В ней говорится, что подаренные полотенца «скорее символ, чем сам подарок».