Таллиннская городская управа сообщила, что в городе начинается массовый демонтаж разделительных столбиков с велосипедных полос. Как гласит пресс-релиз, это позволит обеспечить беспрепятственную уборку снега и возможность использования велосипедных дорожек в зимних условиях. Тем не менее это начинание вызвало немало звонков недовольных читателей и комментариев в социальных сетях.
Шесть тысяч евро на разделительные столбики – это много или мало?
Не будем сейчас останавливаться на комментариях в группе «Таллиннцы» в Facebook, авторы которых вообще не понимают, зачем нужны велосипедные дорожки на проезжей части, тогда как в ряде стран они проложены по тротуарам. Примем наши дорожки как данность.
Первый аспект недовольства – сугубо экономический: таллиннцы как налогоплательщики переживают, что средства расходуются непродуманно. «На покупку столбиков и их установку были потрачены деньги. Их демонтаж тоже не будет бесплатным. А весной их планируется вновь установить. Какие-то прямо золотые столбики получаются! Как к таким затратам относится город Таллинн?», – спрашивают горожане.
«Нам необходимо убрать большую часть столбиков, но мы оставим их в тех местах, где это позволяет ширина велодорожки: например, на Раннамяэ-теэ и на Нарвском шоссе. В конце зимы мы сможем оценить, насколько эффективным оказалось это решение. Конечно, мы постепенно будем выстраивать сеть велодорожек, однако это возможно только с реконструкцией улиц. А это, естественно, затратный процесс с точки зрения времени и финансов. Всего на сбор, зимнее хранение и установку столбиков город потратит около 6000 евро. Это необходимая трата, потому как в противном случае нам не удастся обеспечить чистоту велодорожек в течение зимы», – отвечает вице-мэр Владимир Свет.
Из комментария можно сделать вывод, что окончательная сеть велодорожек будет проложена в городе только после реконструкции улиц. А это значит, что предстоят новые расходы, которые наверняка будут гораздо больше шести тысяч евро.
Второй вопрос, который волнует многих горожан – безопасность езды на велосипеде в зимний период. Даже не велосипедисту понятно, что без столбиков снижается безопасность движения.
«Действительно, часть велосипедистов продолжает пользоваться велодорожками зимой, но все-таки большинство ездит на велосипедах только в теплое время года. Однако, узкие дорожки не позволяют заехать на них той технике, которая есть у большинства наших подрядчиков», – ответил Владимир Свет.
То есть, по логике управы, выходит: столбики убирают, чтобы очистить узкие дорожки, хотя большинство велосипедистов зимой перебирается в автобусы. А по очищенным скользким дорожкам, снег с которых, как обещает Свет, будут убирать каждые четыре часа, но только если не будет столбиков, будут ездить отдельные смельчаки-камикадзе. Интересно получается!