Шесть тысяч евро на разделительные столбики – это много или мало?

Не будем сейчас останавливаться на комментариях в группе «Таллиннцы» в Facebook, авторы которых вообще не понимают, зачем нужны велосипедные дорожки на проезжей части, тогда как в ряде стран они проложены по тротуарам. Примем наши дорожки как данность.

Первый аспект недовольства – сугубо экономический: таллиннцы как налогоплательщики переживают, что средства расходуются непродуманно. «На покупку столбиков и их установку были потрачены деньги. Их демонтаж тоже не будет бесплатным. А весной их планируется вновь установить. Какие-то прямо золотые столбики получаются! Как к таким затратам относится город Таллинн?», – спрашивают горожане.

«Нам необходимо убрать большую часть столбиков, но мы оставим их в тех местах, где это позволяет ширина велодорожки: например, на Раннамяэ-теэ и на Нарвском шоссе. В конце зимы мы сможем оценить, насколько эффективным оказалось это решение. Конечно, мы постепенно будем выстраивать сеть велодорожек, однако это возможно только с реконструкцией улиц. А это, естественно, затратный процесс с точки зрения времени и финансов. Всего на сбор, зимнее хранение и установку столбиков город потратит около 6000 евро. Это необходимая трата, потому как в противном случае нам не удастся обеспечить чистоту велодорожек в течение зимы», – отвечает вице-мэр Владимир Свет.