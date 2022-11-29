Возмущенный читатель: полиция не способна обеспечить общественный порядок

Урмас, проживающий на улице Валликраави, рассказал , что на смену дрифтерам пришли так называемые автомузыканты, которые по пятницам собираются на парковке и с девяти до полуночи там гремит музыка. То же самое произошло в выходные.

По словам Урмаса, он сообщил в полицию, как было согласовано на совместном собрании местных жителей, горуправы и полиции около полугода назад. Приехал полицейский патруль, но, по словам Урмаса, страж порядка даже не удосужился выйти из машины. «Он опустил стекло, немного побеседовал [с нарушителями покоя] и уехал», – описал Урмас действия полиции по обеспечению общественного порядка. Местный житель считает, что полиция совершенно не способна что-либо сделать.