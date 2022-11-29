Нарушений общественного порядка на парковке на улице Валликраави в Раквере не счесть. В последний раз покой местных жителей был нарушен в минувшие выходные.
Для подписчиков
Возмущенный читатель: полиция не способна обеспечить общественный порядок
Возмущенный читатель: полиция не способна обеспечить общественный порядок
Урмас, проживающий на улице Валликраави, рассказал, что на смену дрифтерам пришли так называемые автомузыканты, которые по пятницам собираются на парковке и с девяти до полуночи там гремит музыка. То же самое произошло в выходные.