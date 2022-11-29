Ралли Эстония занимает весьма уверенную позицию в мировом расписании гонок, но...

Аава вновь подтвердил, что хотя у организаторов Rally Estonia имеется действующий договор с промоутерами до 2023 года, вскоре его могут продлить.

«Промоутер WRC надеется продолжить и в будущем работу с Эстонией и сделал нам предложение до 2026 года, - приводит слова Аава портал Rallit.fi. – Из-за происходящих в мире событий ситуация в даный момент сложная, но если все пойдет хорошо, то весной 2023 года сможем заключить договор на следующие три года».