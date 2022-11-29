В понедельник перед людьми, прогуливающимися по пляжу Штромка в Пыхья-Таллинне, открылась неожиданная картина – на месте прежнего пляжного здания образовалась пустая площадка.
Галерея ⟩ Пляжное здание на Штромке стерто с лица земли
Рабочие справились с поставленными перед ними целями и уже грузили оборудование в машину. Работы по сносу амортизированного пляжного здания на Штромке начались 18 ноября. Закончить работы и привести территорию в порядок планировалось к 1 декабря.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасно для людей, поэтому было решено его снести. «Мы хотим построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна здание, которое отвечало бы ожиданиям и потребностям горожан, для этого сейчас в районе идет сбор идей», – заявила она.
Новое пляжное здание на Штромке должно быть построено через пару лет. В прошлом году был объявлен архитектурный конкурс идей строительства пляжного комплекса на Штромке. Жюри, состоящее из представителей города Таллинна и специалистов в области архитектуры, назвало победителем проект Rannahoov.
«В случае работы Rannahoov чашу весов перевесила мультифункциональность предложенного архитектурного решения, которая дает возможность проводить разнообразную деятельность круглый год независимо от сезона, как внутри, так и снаружи здания. Также элегантное и целостное архитектурное решение прекрасно вписывается в окружающий ландшафт и наилучшим образом открывает вид на море», – сказал тогдашний председатель жюри и вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.