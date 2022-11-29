Галерея ⟩ Пляжное здание на Штромке стерто с лица земли

Рабочие справились с поставленными перед ними целями и уже грузили оборудование в машину. Работы по сносу амортизированного пляжного здания на Штромке начались 18 ноября. Закончить работы и привести территорию в порядок планировалось к 1 декабря.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасно для людей, поэтому было решено его снести. «Мы хотим построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна здание, которое отвечало бы ожиданиям и потребностям горожан, для этого сейчас в районе идет сбор идей», – заявила она.

Новое пляжное здание на Штромке должно быть построено через пару лет. В прошлом году был объявлен архитектурный конкурс идей строительства пляжного комплекса на Штромке. Жюри, состоящее из представителей города Таллинна и специалистов в области архитектуры, назвало победителем проект Rannahoov.

Проект Rannahoov. Фото: HG Arhitektuur