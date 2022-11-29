Вот это да! Все руководство «Ювентуса» подало в отставку

На внеочередном заседании совета директоров президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене, а также другие 7 членов правления ушли в отставку, пишет isport .

Данное решение связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Напомним, Аньелли был главой Ювентуса с мая 2010 года. При итальянском функционере клуб 9 лет подряд становился чемпионом Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.