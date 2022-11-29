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Вот это да! Все руководство «Ювентуса» подало в отставку

rus.postimees.ee
Вот это да! Все руководство «Ювентуса» подало в отставку
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Андреа Аньелли.
Андреа Аньелли. Фото: MARCO BERTORELLO

Руководство «Ювентуса» в полном составе подало в отставку.

На внеочередном заседании совета директоров президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене, а также другие 7 членов правления ушли в отставку, пишет isport.

Данное решение связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Напомним, Аньелли был главой Ювентуса с мая 2010 года. При итальянском функционере клуб 9 лет подряд становился чемпионом Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

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