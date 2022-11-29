Случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи

Как объяснила сама девочка, ее оставили в лесу возле Лейе рано утром после ночной пьянки. Накануне вечером они собрались с друзьями, купили в магазине как легкий, так и крепкий алкоголь, а затем отправились веселиться в гости к одному из участников компании в Пыльтсамаа. В час ночи пьяная девочка уснула, но через несколько часов хозяин квартиры разбудил ее, сообщив, что за ней едет ее мать, и девочке надо покинуть квартиру вместе с еще одним молодым человек.