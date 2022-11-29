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Случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи

Марко Суурмяги
Случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи
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Замерзшая девочка прошла около восьми километров, пока ее не заметил проезжающий мимо водитель и остановился.
Замерзшая девочка прошла около восьми километров, пока ее не заметил проезжающий мимо водитель и остановился. Фото: Elmo Riig

В субботу утром водитель, направлявшийся в Вильянди, у порта Ойу подобрал 14-летнюю девочку, которую оставили посреди ночи в лесу возле Лейе. Девочка, на которой была только легкая одежда, пробыла на морозе пять часов.

«Я никогда раньше не видел такого замерзшего человека, — рассказал водитель, который посадил ребенка в машину. – Она посинела от холода».

Как объяснила сама девочка, ее оставили в лесу возле Лейе рано утром после ночной пьянки. Накануне вечером они собрались с друзьями, купили в магазине как легкий, так и крепкий алкоголь, а затем отправились веселиться в гости к одному из участников компании в Пыльтсамаа. В час ночи пьяная девочка уснула, но через несколько часов хозяин квартиры разбудил ее, сообщив, что за ней едет ее мать, и девочке надо покинуть квартиру вместе с еще одним молодым человек.

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