Инструктор по вождению: в зимних условиях полезный помощник может подвергуть водителя опасности

По мнению инструктора по вождению, на шоссе очень большой проблемой является то, что многие водители не умеют поддерживать постоянную скорость, поэтому едут то 85, то 95км/ч. Едущим сзади доставляет неудобство, когда едущая впереди машина постоянно меняет скорость движения.