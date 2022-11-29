Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Инструктор по вождению: в зимних условиях полезный помощник может подвергуть водителя опасности

Мерит Кульд
Инструктор по вождению: в зимних условиях полезный помощник может подвергуть водителя опасности
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Заснеженная дорога.
Заснеженная дорога. Фото: Marko Saarm

Центр управления дорожным движением решил напомнить водителям, что использование круиз-контроля на заснеженных и скользких дорогах может привести к возникновению опасных ситуаций, так как данный помощник старается поддерживать заданную скорость вне зависимости от дорожных условий.

По мнению инструктора по вождению, на шоссе очень большой проблемой является то, что многие водители не умеют поддерживать постоянную скорость, поэтому едут то 85, то 95км/ч. Едущим сзади доставляет неудобство, когда едущая впереди машина постоянно меняет скорость движения.

Ключевые слова
Наверх