Центр управления дорожным движением решил напомнить водителям, что использование круиз-контроля на заснеженных и скользких дорогах может привести к возникновению опасных ситуаций, так как данный помощник старается поддерживать заданную скорость вне зависимости от дорожных условий.
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Инструктор по вождению: в зимних условиях полезный помощник может подвергуть водителя опасности
Инструктор по вождению: в зимних условиях полезный помощник может подвергуть водителя опасности
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