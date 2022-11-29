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На этапе Кубка мира Эстонию представят восемь биатлонистов

rus.postimees.ee
На этапе Кубка мира Эстонию представят восемь биатлонистов
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Туули Томингас.
Туули Томингас. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в Контиолахти (Финляндия) начался сезон Кубка мира по биатлону. В состав эстонской сборной вошли восемь спортсменов,  возглавляют команду Рене Цахкна и Туули Томингас.

Оба спортсмена надеются улучшить результаты прошлого года. Цахкна несколько ухудшил свою форму, а цель Томингас – попасть в число 20 лучших спортсменок.

Туули Томингас, на прошлогодних результатах которой отразилась перенесенная летом на сборах болезнь, в этот раз тренировалась спокойнее, но считает, что набрала хорошую форму для 15-километровой дистанции, которую ей предстоит преодолеть в среду.

«Никаких проблем не было, нет причины для плохой формы», –прокомментировала Томингас, чьим лучшим результатом прошлого сезона стало 21-е место на спринте в Эстерсунде.

Первый номер среди мужчин Рене Цахкна весной решил тренироваться отдельно от сборной и с помощью специалистов разработал индивидуальный план занятий. В конце августа он занял пятое место в совместной стартовой гонке на Кубке мира по летнему биатлону, но в октябре переборщил с интенсивностью тренировок в горном лагере, и его форма чуть хуже. Однако он также нацелен на высокие результаты.

Состав эстонской сборной на этап Кубка мира:

Женщины: Туули Томингас, Регина Эрмитс, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм

Мужчины: Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.

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