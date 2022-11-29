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Число краж резко выросло

BNS
Число краж резко выросло
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Кража. Снимок иллюстративный.
Кража. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

За последние три месяца в Эстонии совершено больше краж, чем за тот же период прошлого года. Самый большой скачок произошел в сфере краж из гаражей и на парковках. Число краж из гаражей выросло примерно на 80 процентов, число краж на парковках – более чем в два раза.

«Совсем недавно наш патрульный экипаж отреагировал на кражу со взломом, произошедшую в Локса в частном доме. По словам охранника, в доме были разбиты два окна в двери», – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. «Всем владельцам жилых и вспомогательных помещений следует обязательно задуматься, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное для защиты своего имущества», – добавил Тууль.

В Харьюмаа к строящемуся рядному дому недавно пришли двое посторонних – они попали в поле зрения камеры видеонаблюдения, на сигнал незамедлительно отреагировали патрульные экипажи. Охранникам не удалось никого поймать ни на объекте, ни в его окрестностях, однако они заметили, что на двух дверях были откручены болты.

В этом году больше всего проблем воры доставили в Тарту и Кохтла-Ярве, где число краж выросло почти в два раза.

По сравнению с прошлым годом краж стало больше как в Валгамаа, Рапламаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа, так и на Хийумаа.

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