СМИ: Европа в 2022 году увеличила импорт СПГ из России на 40%

На СПГ из России приходится 16 процентов всего европейского морского импорта этого топлива за 2022 год. Почти весь объем был поставлен во Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды, пишет FT.

В общей сложности Россия экспортировала в Европу 17,8 млрд кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком в регионе. Первое место занимают США с долей в 42 процента, на третьем - Катар с 13,7 процентами.

И хотя общий объем в 17,8 млрд кубометров – это небольшая часть от 62,1 млрд кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, он «оставляет Европу незащищенной» от превращения в «оружие» Кремля, предупреждает FT.

Европа закупает СПГ взамен российскому трубопроводному газу

После того, как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводам, европейские страны для компенсации выпавших объемов вышли на рынок СПГ. По данным аналитиков из Refinitiv, с начала года Европа импортировала рекордные 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году.