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Неужели? Французскую сборную может усилить Бензема

Но что скажет главный тренер команды?
rus.postimees.ee
Неужели? Французскую сборную может усилить Бензема
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Карим Бензема на тренировке.
Карим Бензема на тренировке. Фото: FRANCK FIFE

Обладатель «Золотого мяча — 2021/22» Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022, сообщает sportmail со ссылкой на RMC Sport.

Французский форвард восстанавливается от травмы с опережением графика и в середине недели может приступить к тренировкам с «Реалом».

Бензема по-прежнему официально находится в заявке сборной Франции на чемпионат мира и сможет вернуться в национальную команду, если такое решение примет главный тренер сборной Дидье Дешам.

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, 30 ноября французы сыграют с Тунисом в 3-м туре группового раунда.

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