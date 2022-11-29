Во вторник Банк Эстонии выпустит в обращение посредством банков и розничной торговли два миллиона монет достоинством 2 евро с дизайном, посвященным Украине и свободе.
Банк Эстонии решил срочно отчеканить новые монеты: смотрите, что получилось!
Монеты можно также купить с благотворительной целью в виде сувенира, средства от продажи пойдут на поддержку освободительной борьбы Украины.
«С сегодняшнего дня посвященная Украине монета достоинством 2 евро через магазины начнет поступать в руки людям в Эстонии, но и в других странах Европы. Эта монета напоминает о том, что свобода – это высшая ценность с крайне высокой ценой. Украина в нынешней войне ценой жизней своих людей защищает общие ценности всего европейского культурного пространства, а наша задача – продолжать поддерживать их в этом», – сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
Он добавил, что Банк Эстонии решил в этом году срочно отчеканить посвященные Украине и свободе монеты прежде всего для того, чтобы финансово поддержать Центробанк Украины, который в свою очередь сможет направить помощь именно туда, где она требуется больше всего. «Мы благодарны всем, кто уже совершил свой вклад, купив поступившую летом в продажу монетную карту. Поддержку выразили по всему миру, первое пожертвование в размере 350 000 евро уже сделано. Обязательно будут и другие, потому что благотворительная продажа продолжается», – сказал Мюллер.
В июле Банк Эстонии выставил на продажу 40 000 благотворительных монетных карт, содержащих монеты достоинством 2 евро качества BU (Brilliant Uncirculated). На данный момент покупки ждут 9000 карт, доходы от продаж передадут украинскому центробанку. Стоимость монетной карты составляет 18 евро, ее можно купить в магазине музея Банка Эстонии и онлайн-магазине Omniva. Карту оформил Владимир Тайгер, который также выступил в качестве консультанта по дизайну монеты.
На посвященной Украине монете расположена надпись «Слава Украине» и изображена символизирующая нежность девушка, защищающая сидящую у нее на ладони птицу. На монете также изображен колос. Автор дизайна – молодая беженка из Харькова Дарья Титова, которая учится в Эстонской художественной академии. Всего в обращение поступит 2 000 000 монет, отчеканенных Финским монетным двором.