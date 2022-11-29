Стали известны чемпионы Эстонии по джиу-джитсу

Титул лучшего клуба выиграл тартуский спортклуб Võimla – у шести воспитанников клуба золотые медали, еще пятеро завоевали серебряные, а шестеро - бронзовые. На втором месте в клубном зачете клуб Estum Jiu-Jitsu (5 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых медали) и на третьем месте клуб Alistamise Akadeemia (1 золото и три серебряных медали).

Лучших борцов Эстонии определяли в 12 весовых категориях и в открытом весе среди мужчин и женщин.

Победители среди мужчин: -61,5 kg – Данила Горбунов (Vabavõitlusklubi RAMM) -67,5 kg – Владислав Сапрыкин (ZR Team Hungary) -73,5 kg – Яагуп Яанович (Estum Jiu-Jitsu) -79,5 kg – Таави Вайгла (Estum Jiu-Jitsu) -85,5 kg – Кристьян Тынисте (Estum Jiu-Jitsu) -91,5 kg – Максим Курочкин (Estum Jiu-Jitsu) -97,5 kg – Таави Лийас (Võimla) +97,5 kg – Сандер Алвин Кельдер (Võimla) Победители среди женщин: -61,5 kg – Сирье Йоала (Alistamise Akadeemia) -66,5 kg – Анника Аррак (Võimla) -71,5 kg – Маари Рюйтли (Võimla) +71,5 kg – Кади Кюласалу (Võimla)

Победителями в абсолютном весе стали Кристьян Тынисте и Кади Кюласалу. Оба спортсмена также завоевали золотые медали в своем весе.