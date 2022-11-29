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Стали известны чемпионы Эстонии по джиу-джитсу

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Стали известны чемпионы Эстонии по джиу-джитсу
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Представители клуба Võimla.
Представители клуба Võimla. Фото: Urmas Rosenberg

26 ноября в Тарту прошел чемпионат Эстонии по бразильскому джиу-джитсу без кимоно. На соревнования зарегистрировалось почти 70 спортсменов – это самое большое количество участников за всю историю проведения чемепионата по этому виду спорта.

Титул лучшего клуба выиграл тартуский спортклуб Võimla – у шести воспитанников клуба золотые медали, еще пятеро завоевали серебряные, а шестеро - бронзовые. На втором месте в клубном зачете клуб Estum Jiu-Jitsu (5 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых медали) и на третьем месте клуб Alistamise Akadeemia (1 золото и три серебряных медали).

Лучших борцов Эстонии определяли в 12 весовых категориях и в открытом весе среди мужчин и женщин.

Победители среди мужчин:

-61,5 kg – Данила Горбунов (Vabavõitlusklubi RAMM)

-67,5 kg – Владислав Сапрыкин (ZR Team Hungary)

-73,5 kg – Яагуп Яанович (Estum Jiu-Jitsu)

-79,5 kg – Таави Вайгла (Estum Jiu-Jitsu)

-85,5 kg – Кристьян Тынисте (Estum Jiu-Jitsu)

-91,5 kg – Максим Курочкин (Estum Jiu-Jitsu)

-97,5 kg – Таави Лийас (Võimla)

+97,5 kg – Сандер Алвин Кельдер (Võimla)

Победители среди женщин:

-61,5 kg – Сирье Йоала (Alistamise Akadeemia)

-66,5 kg – Анника Аррак (Võimla)

-71,5 kg – Маари Рюйтли (Võimla)

+71,5 kg – Кади Кюласалу (Võimla)

Победителями в абсолютном весе стали Кристьян Тынисте и Кади Кюласалу. Оба спортсмена также завоевали золотые медали в своем весе.

Кроме того, были вручены специальные призы за лучший матч и лучшую победу соревнований. Лучший матч провели тартуские спортсмены Греете Ниидо и Лийна Вакрёём, титул за лучшую победу заслужил Владислав Сапрыкин.

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